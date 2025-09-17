Новосибирскому бизнесу рассказали, как организовать международные расчеты

В Новосибирске ПСБ организовал конференцию, посвященную актуальным проблемам внешнеэкономической деятельности, с которыми сталкиваются региональные компании. Мероприятие вызвало большой отклик и привлекло свыше 70 представителей малого и среднего предпринимательства.
Для упрощения платежей российских предприятий по внешнеторговым соглашениям банк разработал специализированную платформу, предоставляющую клиентам возможность беспрепятственно осуществлять расчеты с любыми государствами. Это способствует уменьшению операционных расходов, а также повышению уровня прозрачности и законности международных финансовых операций. Представители банка объяснили участникам, как функционирует платформа и предоставили ответы на вопросы о способах осуществления международных платежей для бизнеса.
Специалисты финансовой организации также ознакомили присутствующих с особенностями таких инструментов, как валютный контроль, конвертация и переводы валюты, используемых в сопровождении внешнеэкономических операций.
По словам Романа Мерцалова, заместителя управляющего Сибирским филиалом ПСБ, в современных реалиях ведение международной торговли сопряжено с трудностями. В мировом масштабе возрастает потребность в поиске альтернативных решений традиционным финансовым инструментам.
— Наш банк предлагает предприятиям разнообразный спектр инструментов для проведения международных платежей, дающий возможность предпринимателям, несмотря на санкционное давление, осуществлять экспортно-импортные операции в различных валютах и с контрагентами из различных стран, — подчеркнул он.
