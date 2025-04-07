Новый корпус школы на Выборной в Новосибирске построят за три года

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство нового корпуса школы №189 в Октябрьском районе. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что проект предусматривает создание четырёхэтажного здания. На верхних этажах будут расположены учебные классы и специализированные кабинеты для изучения физики, химии, биологии и дополнительного образования. На втором этаже оборудуют спортзал и административные помещения.

Здание рассчитано на 825 учащихся, что станет значительным дополнением к школьной инфраструктуре района.

— Средства на строительство заложены в городском и областном бюджете, завершить работы рассчитываем за три года, — отметил Максим Кудрявцев.

Следует подчеркнуть, что в 2021 году в Новосибирской области были подписаны концессионные соглашения о строительстве в городе шести школ, которые были рассчитаны на 5775 мест. Изначально объекты планировалось ввести в эксплуатацию к февралю 2023 года. Позже этот срок был перенесён на декабрь 2023 года, но и он не был достигнут. Весной 2024 года в отношении концессионера было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве.

Летом на территории недостроенных объектов был введён режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения конструкций. На тот момент степень готовности зданий составляла от 18 до 22%. В декабре стало известно, что строительство будет завершено компанией, учреждённой структурами правительства Новосибирской области.

Стоит отметить, что в школах Кировского и Октябрьского районов №196, №217 и №220 планируется набрать по 10 первых классов. Самой загруженной будет школа №216, где ожидается формирование 12 первых классов.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура отозвала три иска о расторжении школьной концессии в Новосибирске. Контроль над объектами взяло на себя правительство региона.