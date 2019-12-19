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Новый статус не отменяет универсальность

  • 19/12/2019, 10:00
Голубев
Денис Голубев, управляющий Сибирским филиалом ПАО Промсвязьбанк:

— В 2019 году как в Новосибирской области, так и в России в целом началась реализация большого количества проектов в сферах ЖКХ, здравоохранения, дорожно-транспортной системы, в инфраструктурном строительстве. Что касается запущенных в этом году национальных проектов, я предполагаю, они станут драйвером роста региональной экономики в среднесрочной перспективе.

Если говорить о результатах 2019 года для нашего банка, то в ПСБ принята стратегия развития до 2023 года. Новый статус банка, связанный с обслуживанием ОПК и гособоронзаказа, не отменяет его универсальность. В то же время банк является универсальным, работая со всей линейкой существующих банковских продуктов.

По итогам 11 месяцев 2019 года активы филиала увеличились практически в 2,5 раза, то есть мы вышли на хорошие темпы развития и показатели устойчивости роста. Благодаря переходу на обслуживание в ПСБ ряда компаний ОПК и компаний из других отраслей, работающих в нашем регионе, существенно укрепилась ресурсная база филиала, увеличилось количество новых клиентов.

Фото: пресс-служба банка

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