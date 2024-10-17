О главных трендах рынка недвижимости расскажут на Новосибирском форуме «ДрайВ 2024»

Форум «ДрайВ» — новый проект крупного делового мероприятия в оригинальном формате, который обещает быть захватывающим и познавательным. Форум ориентирован на потребности и запросы участников сферы недвижимости, создан для всех участников этого рынка и направлен на развитие отрасли.
― Наш форум — это уникальная возможность для бизнес-сообщества встретиться, обменяться опытом, обсудить актуальные темы и найти новых партнеров, ― отметил Евгений Андрощук, президент саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение агентств недвижимости». ― Мы стремимся создать атмосферу, где каждый участник сможет получить заряд вдохновения, расширить свои знания и навыки, а также найти новые перспективы для развития своего бизнеса.
Мероприятие соберет на своей площадке свыше 500 участников из более чем 15 регионов России. В рамках форума состоятся выступления известных бизнес-тренеров, В2В-выставка, нетворкинг.
Открытие форума — не традиционное пленарное заседание, а действительно торжественная часть с множеством сюрпризов.
21 и 22 ноября пройдут мастер-классы от известных спикеров, коучей и конференц-выступления от практиков: никакой воды ― только полезные выступления!
Запланированы несколько круглых столов, таких как «Взаимодействие и партнерство профессиональных объединений на благо развития рынка недвижимости» и «Закон регулирующий риэлторскую деятельность».
23 ноября пройдут брокер-туры по новостройкам и антикризисный интенсив «Остаться в живых» для тех, кто занимается новостройками.
Спикеры форума — это практики, которые прошли через несколько кризисов и могут поделиться своим опытом адаптации. Они знают, как изменился рынок, какие новые методы и подходы заработали, а какие — нет. Их кейсы основаны на реальном успехе и могут послужить отличными примерами для всех участников форума. В Новосибирск приедут известные спикеры: Алексей Гусев, Марианна Белькова, Ярослав Панькив, Александр Санкин, Валерий Виноградов, Татьяна Гибнер, Светлана Легато, Алсу Булатова, Галина Решетникова и многие другие бизнес-тренеры и практики.
Основные направления работы форума:
Организаторы:
Посетив наш форум, вы получите новые знания и отличную возможность для профессионального роста, а также расширите круг общения.
Не упустите шанс стать частью такого мероприятия и приумножить уже имеющийся опыт!
Приглашаем на «энергетический» форум «ДрайВ» участников рынка недвижимости. Уверены, что вам точно захочется возвращаться к нам снова и снова!
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Контакты организаторов:
+7 (913) 747-41-85 Евгений (общие организационные вопросы и спикеры)
+7 (913) 921-35-25 Кристина (по вопросам партнерства)
+7 (913) 484-02-03 Татьяна (по вопросам участия в «ДрайВе»)
draiv@forumdraiv.ru
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