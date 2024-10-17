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О главных трендах рынка недвижимости расскажут на Новосибирском форуме «ДрайВ 2024»

  • 17/10/2024, 16:46
О главных трендах рынка недвижимости расскажут на Новосибирском форуме «ДрайВ 2024»
Он пройдет в Новосибирске с 21 по 23 ноября 2024 года на площадке Marins Park Hotel (ул. Вокзальная Магистраль, 1).

Форум «ДрайВ» — новый проект крупного делового мероприятия в оригинальном формате, который обещает быть захватывающим и познавательным. Форум ориентирован на потребности и запросы участников сферы недвижимости, создан для всех участников этого рынка и направлен на развитие отрасли.

― Наш форум — это уникальная возможность для бизнес-сообщества встретиться, обменяться опытом, обсудить актуальные темы и найти новых партнеров, ― отметил Евгений Андрощук, президент саморегулируемой организации Ассоциации «Национальное объединение агентств недвижимости». ― Мы стремимся создать атмосферу, где каждый участник сможет получить заряд вдохновения, расширить свои знания и навыки, а также найти новые перспективы для развития своего бизнеса.

Мероприятие соберет на своей площадке свыше 500 участников из более чем 15 регионов России. В рамках форума состоятся выступления известных бизнес-тренеров, В2В-выставка, нетворкинг.

В ПРОГРАММЕ:

Открытие форума — не традиционное пленарное заседание, а действительно торжественная часть с множеством сюрпризов.

21 и 22 ноября пройдут мастер-классы от известных спикеров, коучей и конференц-выступления от практиков: никакой воды ― только полезные выступления!

Запланированы несколько круглых столов, таких как «Взаимодействие и партнерство профессиональных объединений на благо развития рынка недвижимости» и «Закон регулирующий риэлторскую деятельность».

23 ноября пройдут брокер-туры по новостройкам и антикризисный интенсив «Остаться в живых» для тех, кто занимается новостройками.

На первые два дня форума в холле отеля запланировано множество активностей, розыгрыши призов, баттл спикеров, будет работать «ДрайВ»-камера. Гостей мероприятия ждут интересные локации: «Фото-мир участников форума», «Исповедь риэлтора», пресс-центр, креативные фотозоны, специальная развлекательная программа в перерывах между секциями и многое другое.

Спикеры форума — это практики, которые прошли через несколько кризисов и могут поделиться своим опытом адаптации. Они знают, как изменился рынок, какие новые методы и подходы заработали, а какие — нет. Их кейсы основаны на реальном успехе и могут послужить отличными примерами для всех участников форума. В Новосибирск приедут известные спикеры: Алексей Гусев, Марианна Белькова, Ярослав Панькив, Александр Санкин, Валерий Виноградов, Татьяна Гибнер, Светлана Легато, Алсу Булатова, Галина Решетникова и многие другие бизнес-тренеры и практики.

Основные направления работы форума:

  • ипотечное кредитование в новых условиях,
  • риэлторский бизнес,
  • антикризисные программы,
  • маркетинг.
Также вас ждут и вечерние мероприятия
21 ноября в 20:00 ― «Байки из бани», отдельно для мужчин и женщин. Вас ждут: ведущие и диджеи в каждом номере, интересные и смешные истории рынка недвижимости, алкогольные напитки и закуски, чай на травах, легкий пар и отличное настроение.
22 ноября в 20:00 ― торжественное закрытие форума с банкетом и концертно-развлекательной программой. Для участников подготовлена насыщенная программа, наполненная эмоциями, музыкой и приятными сюрпризами. Перед гостями выступит популярная группа «Импульсы».

Организаторы:

  • СРО Ассоциация «Национальное объединение агентств недвижимости», президент СРО Ассоциации НОАН Евгений Андрощук
  • Агентство «НоминалНедвижимость», вице-президент СРО Ассоциации НОАН Кристина Баженова

Посетив наш форум, вы получите новые знания и отличную возможность для профессионального роста, а также расширите круг общения.

Не упустите шанс стать частью такого мероприятия и приумножить уже имеющийся опыт!

Приглашаем на «энергетический» форум «ДрайВ» участников рынка недвижимости. Уверены, что вам точно захочется возвращаться к нам снова и снова!

Регистрируйтесь на сайте форума

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Контакты организаторов:

+7 (913) 747-41-85 Евгений (общие организационные вопросы и спикеры)
+7 (913) 921-35-25 Кристина (по вопросам партнерства)
+7 (913) 484-02-03 Татьяна (по вопросам участия в «ДрайВе»)
draiv@forumdraiv.ru

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Реклама. Рекламодатель ИП Баженова Кристина Сергеевна

Источник фото: Freepik.com / Автор — freepik

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Рубрики : ПроБизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : форум недвижимости ДрайВ Сибирь рынок недвижимости Новосибирск бизнес-мероприятие


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