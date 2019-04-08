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Область предъявит ЗАО «Пригородное» 46 земельных участков

По оценкам департамента имущества, новый суд займет не менее 2 лет и будет не менее напряженным, чем предыдущий.
  • 08/04/2019, 18:25
Область предъявит ЗАО «Пригородное» 46 земельных участков

— В результате деятельности ЗАО «Пригородное» из государственной собственности в Толмачевском сельсовете происходило отчуждение земельных участков по льготным ценам от кадастровой стоимости. Как установлено в приговоре суда, 1713 га земли стоимостью 561 млн руб были приобретены ЗАО «Пригородное» за 648 тыс рублей, —сообщил на заседании правительства руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Он отметил, что после вступления в силу приговора по решению суда департамент, как потерпевший по данному делу, подал иск в отношении 46 земельных участков.

— По нашим оценкам, данный суд займет не менее 2 лет и будет не менее напряженным, чем предыдущий, — добавил он.

Экс-замначальника управления Росреестра по Новосибирской области Дмитрий Ламерт был арестован в мае 2016 года. В августе 2017 Обской городской суд начал рассматривать его дело. Ламерта обвиняли в фальсификации кадастровых документов. В результате акционеры ЗАО «Пригородное» приватизировали землю, находившуюся в собственности Новосибирской области. Следствие оценило ущерб бюджета в 560 млн рублей. В июле 2018 Дмитрий Ламерт был признан виновным в преступлении по статье «Мошенничество», его приговорили к четырем годам лишения свободы и штрафу в размере один миллион рублей.

Фото: pixabay.com, автор- qimono

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