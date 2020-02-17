Образовательно-практический форум «Цифровая экономика. Трансформация деловой Сибири» в поддержку развития представителей различных целевых групп: инвесторов, самозанятых, предпринимателей, владельцев бизнеса любого направления и масштаба.

За 2 дня как начинающий предприниматель, так и бизнесмен со стажем получат не только теоретические знания, но и конкретные практические инструменты для ведения бизнеса в современном цифровом мире.

У вас есть свое дело?

Или вы ищете нишу, в которой можно открыть доходный бизнес?

Возможно, вы — инвестор?

Приглашаем вас на деловой форум. Мероприятие подобного формат проходит в Новосибирске ВПЕРВЫЕ!

За 2 дня вы получите готовое решение и готовый инструмент — и сможете сразу начать действовать.

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ В ПОДАРОК:

Рабочая технология, которая делает создание и развитие любого бизнеса легким, безопасным, понятным и прибыльным. Проверенная временем рабочая идея, как приумножить свой капитал !

Желаем процветания вашему бизнесу!

Количество мест ограничено.

Программа форума, регистрация и покупка билетов ЗДЕСЬ!

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами