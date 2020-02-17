Образовательно-практический форум «Цифровая экономика. Трансформация деловой Сибири» в поддержку развития представителей различных целевых групп: инвесторов, самозанятых, предпринимателей, владельцев бизнеса любого направления и масштаба.
За 2 дня как начинающий предприниматель, так и бизнесмен со стажем получат не только теоретические знания, но и конкретные практические инструменты для ведения бизнеса в современном цифровом мире.
Приглашаем вас на деловой форум. Мероприятие подобного формат проходит в Новосибирске ВПЕРВЫЕ!
За 2 дня вы получите готовое решение и готовый инструмент — и сможете сразу начать действовать.
КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ В ПОДАРОК:
Желаем процветания вашему бизнесу!
Количество мест ограничено.
Программа форума, регистрация и покупка билетов ЗДЕСЬ!
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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