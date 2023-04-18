Офицер Генштаба просил дать ему взятку стиральной машиной Bosch

Начальнику отдела главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС России полковнику Ивану Мертвищеву суд назначил штраф в 400 тыс. руб. и запрет сроком на два года на занятие должностей в госорганах за попытку получения взятки стиральной машиной Bosch за 72 тыс. руб., пишет «Ъ».

Осужденный признал вину и уже подал прошение отправить его на спецоперацию в Украину.

По данным издания, полковник перед стартом призывной кампании сообщил военному комиссару Раменок, что тот должен приобрести ему стиральную машину Bosch, чтобы не возникли проблемы «сверху» из-за плохого хода призыва.

Полковник должен был подписать рапорт о результатах проверки работы военкоматов по призыву, а Раменский в перечне проверок не звучал, потому Мертвищев и выбрал его. При этом Мертвищев предупредил, что найдет, к чему придраться, если не получит желаемое, даже если все документы будут в порядке.

О просьбе офицера Генштаба военкомат сообщил в департамент военной контрразведки. В результате Мертвищев был задержан сотрудниками ФСБ.

Отмечается, что прокуратура просила дать полковнику два года колонии, но адвокаты и Мертвищев настояли, что его действия были именно попыткой мошенничества, а не взяткой. Суд согласился с этими утверждениями, так как Мертвищев не успел воспользоваться новой машиной, потому что задержание произошло во время получения этой взятки.

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