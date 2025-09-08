Около 13 тысяч семей сибиряков улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки в Сбере в 2025 году

Более 11 тысяч семей в Сибири улучшили свои жилищные условия с помощью льготной программы «Семейной ипотеки» с начала 2025 года. Это около половины от общего числа ипотечных займов, оформленных в регионах Сибирского банка Сбера.
Помимо самой массовой льготной ипотечной программы — «Семейная ипотека» — в регионах Сибири действует еще ряд льготных программ, включая Арктическую, Тувинскую и IT-ипотеку. На долю этих программ приходится еще около 15% общего объема.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Сбер предлагает сибирякам широкий набор льготных ипотечных программ. Узнать — какая подходит именно вам, можно, оставив онлайн-заявку. Банк поможет со всеми рутинными операциями — сам заполнит анкету, подберёт подходящие конкретному клиенту программы и выдаст решение по заявке в тот же день».
