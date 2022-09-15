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Омский маньяк-форточник задержан за серию изнасилований 10-летней давности

  • 15/09/2022, 12:23
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Омский маньяк-форточник задержан за серию изнасилований 10-летней давности
Последние шесть лет подозреваемый провел в тюрьме за преступление, совершенное на территории другого государства.

Сотрудники уголовного розыска задержали 63-летнего подозреваемого. Ему инкриминируют как минимум 12 преступлений, в том числе восемь изнасилований и покушений на изнасилование, совершенных в 2010-2012 годах в Омске и Омской области, а также ряде имущественных преступлений, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

По оперативным данным, фигурант по делу нападал на женщин и девушек прямо у них дома, куда проникал через форточку. Именно поэтому выбранные им жертвы проживали, как правило, на первых этажах.

Результаты экспертиз, проведенных ЭКЦ УМВД России по Омской области переданы СУ СК России по Омской области.

В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия с участием задержанного.  Следствие пытается установить все обстоятельства совершенных им преступлений и возможную его причастность к другим фактам противоправной деятельности.

Сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что последние шесть лет подозреваемый провел в тюрьме за преступление, совершенное на территории другого государства.

Фото: pixabay.com — anvel

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Рубрики :

Регионы: Омская область

Теги : серийный маньяк криминал


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