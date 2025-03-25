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OneБизнес от билайна и Альфа-Банка признан проектом года по версии Finance Innovation Awards Russia

  • 25/03/2025, 10:55
OneБизнес от билайна
Вручение премии состоялось 20 марта.

Совместный проект билайн бизнес и Альфа-Банка — платформа OneБизнес — получила престижную награду в номинации «Проект года с использованием искусственного интеллекта» на Национальной премии Finance Innovation Awards Russia 2024. Вручение премии состоялось 20 марта.

OneБизнес стал откровением для предпринимателей, предлагая инструменты, которые делают запуск цифровых решений доступным каждому. Ключевая особенность платформы —AI-конструктор сайтов, который помогает создавать профессиональные страницы с нуля всего за несколько минут. Пользователю достаточно выбрать тип сайта (визитка, интернет-магазин или многостраничный портал), описать свой бизнес в нескольких предложениях и выбрать один из предложенных стилей. Искусственный интеллект самостоятельно подберет оптимальную структуру, добавит модули и блоки, предложит продающий дизайн и сгенерирует текст, а также автоматически адаптирует сайт для мобильных устройств.

Этот инструмент стал не только технологическим решением, но и настоящим помощником для предпринимателей. В условиях цифровизации бизнеса платформа позволяет компаниям легко и быстро выйти в онлайн-пространство, сэкономив значительные ресурсы.

«Совместный успех билайн бизнес и Альфа-Банка показывает, как синергия крупных игроков может создавать инновации, способные менять рынок. Эта награда подчеркивает вклад партнеров в развитие цифровой экономики России и их стремление поддерживать предпринимателей на каждом этапе их бизнеса», — добавил директор по маркетингу бизнес-сегмента билайн бизнес Сергей Субботин.

Мы гордимся этой победой и продолжим создавать решения, которые делают бизнес современным, эффективным и успешным.

билайн бизнес – один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital-рекламы, цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.

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Фото: ru.freepik.com/Автор: rawpixel.com 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : beeline


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