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Опасная игра набирает популярность среди детей

  • 28/07/2022, 10:21
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Опасная игра набирает популярность среди детей
Забава называется «Исчезни на 24 часа».

В Иркутской области родителей предупредили о новой опасной игре, которой увлекаются дети. Забава называется «Исчезни на 24 часа». Её суть заключается в том, что ребёнок уходит из дома, отключает телефон, чтобы его нельзя было отыскать, и только спустя сутки возвращается обратно. Далее он передает эстафету другому ребенку, который также должен уйти из дома. Информацию об этом распространила Комиссия по делам несовершеннолетних администрации Иркутского района. Соответствующее объявление опубликовано на странице Уриковского муниципального образования (входит в Иркутский район) в соцсети «Вконтакте».

— Призыв к вовлечению детей в указанную игру распространяется как в социальных сетях, так и в мессенджерах. Особая опасность этой игры заключается в том, что бесцельное, бесконтрольное нахождение детей на улице, особенно в ночное, представляет угрозу для их жизни и здоровья, — говорится в сообщении.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Иркутского районного муниципального образования просит родителей проявлять бдительность; обращать внимание на группы деструктивной направленности в социальных сетях и сети «Интернет», побуждающие детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью; незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о выявлении призывов к вовлечению в игру.

Комиссия ПДН предложила «расспросить ребенка о его виртуальных друзьях», а также «заходить в интернет вместе с ребенком»: «Расскажите своему ребенку, что многое из того, что можно увидеть или прочесть в Сети, не является правдой, не стоит всему безоговорочно верить. Объясните ребенку, что его виртуальный друг в реальном мире может оказаться не тем, за кого себя выдает».

По статистике, ежегодно в России пропадают 40 тысяч детей. 98 % потерявшихся находят в первые сутки, однако иногда поиски растягиваются на годы.

Фото: pixabay.com — ID 7721622

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Рубрики :

Регионы: Иркутская область

Теги : опасность Интернет игра дети


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