Опубликован первый в России рейтинг сервисов маркировки звонков

Москва, 11 июля. ИТ-маркетплейс CNewsMarket составил первый в России рейтинг «Сервисы маркировки телефонных звонков 2025». Билайн возглавил рейтинг с большим отрывом, набрав 380 баллов. Эксперты высоко оценили функциональность сервиса «Этикетка», его архитектуру и безопасность, а также уровень поддержки пользователей.

При составлении рейтинга специалисты сравнили целый ряд возможностей провайдеров услуг (как операторов связи, так и разработчиков мобильных приложений): отображение подписи при звонках (в том числе, в сетях других операторов), архитектурные особенности реализации, аналитические инструменты и другие функциональные параметры. Рейтинг построен на балльной системе, оценивающей 25+ критериев, включая технологические возможности, охват аудитории, интеграции и безопасность.

Почему Билайн лидирует?

Сервис «Этикетка» работает в России с 2023 года без установки дополнительных приложений, поддерживает сети 2G/3G/4G;

Сервис «Этикетка» охватывает более 30 млн абонентов, услугой пользуются более 2000 компаний;

Широкий функционал и набор инструментов: верификация данных, работа на большом спектре мобильных устройств и типов сетей, поддержка кириллицы/латиницы и эмодзи, обширная аналитика звонков, API-управление и техподдержка клиентов, а также удобный личный кабинет пользователя.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

«Сервис «Этикетка» — не просто технологическое лидерство в сфере маркировки звонков, а вклад в безопасность и удобство коммуникаций. Мы предоставили российскому бизнесу масштабный инструмент, который превращает анонимный звонок в доверенный и визуально опознаваемый контакт. С сентября, когда маркировка станет обязательной, это изменит правила игры: легальные компании укрепят лояльность клиентов, а мошенникам и спамерам станет еще сложнее отнимать у людей время и ресурсы».

Услуга маркировки телефонных звонков является глобальным трендом в мировой телекоммуникационной отрасли, повышая доверие клиентов. По данным Билайна, подключившие «Этикетку» компании отметили существенный рост контактности с клиентами при использовании сервиса.

Также Билайн укрепляет лидерские позиции на рынке маркировки звонков, внедряя передовые технологические решения. Так, «билайн бизнес» совместно с брендом смартфонов и персональных устройств TECNO запускает первый в России сервис Branded Call (брэндед колл, «брендированный звонок»). Теперь на устройствах TECNO будет отображаться не только название компании, но и логотип. «билайн бизнес» планирует масштабировать эту услугу и на устройства других производителей.

С 1 сентября 2025 года маркировка звонков станет обязательной для всех российских компаний. Это часть пакета мер, инициированного правительством: компании обязаны передавать операторам данные о себе (название или товарный знак, категорию вызова и дополнительную информацию об организации), чтобы абоненты видели название, категорию и цель вызова на экране телефона.