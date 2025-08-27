От видеонаблюдения до охраны труда: чем удивит форум PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025

Здесь проходит V Международная выставка-форум «PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025», крупнейшее событие в сфере систем безопасности для Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Форум включен в перечень приоритетных мероприятий Новосибирской области и проводится при поддержке правительства региона и профильных министерств. Основная тема форума: «Тренды развития систем безопасности в России. Возможности и препятствия».
«PROБезопасность 2025» не просто выставка — это рабочая площадка, где можно увидеть вживую оборудование, сравнить решения разных производителей, обсудить реальные кейсы с коллегами, пройти мастер-классы, посетить обучающие конференции и бизнес-программу, а также найти ответы на практические вопросы, с которыми специалисты по безопасности сталкиваются ежедневно.
В этом году программа обещает быть особенно насыщенной: более 80 стендов ведущих производителей, свыше 50 направлений систем безопасности и свыше 60 выступлений в конференц-залах:
За два дня здесь будут обсуждаться все ключевые вопросы отрасли — от импортозамещения и технологического лидерства до успешных практик внедрения, а также:
Ожидается более двух тысяч участников. Здесь будут не только инженеры и проектировщики, но и руководители предприятий, представители IT-департаментов, системные интеграторы и представители власти. Для многих это станет площадкой для установления новых партнерств, обмена опытом и поиска конкретных решений под задачи своих компаний.
«PROБезопасность 2025» пройдет 11 и 12 сентября на площадке МВК «Экспоцентр Новосибирск», ул. Станционная 104
Посещение форума бесплатное, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте.
18+
Контакты организатора ООО «Протэк»:
Верещагин Сергей Владимирович
Телефон: +7-913-208-72-80
E-mail: sv@pro-tek.pro
Реклама. Рекламодатель: ООО «Протэк»
Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото: Антон Уницын
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru