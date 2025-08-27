От видеонаблюдения до охраны труда: чем удивит форум PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025

Здесь проходит V Международная выставка-форум «PROБЕЗОПАСНОСТЬ 2025», крупнейшее событие в сфере систем безопасности для Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Форум включен в перечень приоритетных мероприятий Новосибирской области и проводится при поддержке правительства региона и профильных министерств. Основная тема форума: «Тренды развития систем безопасности в России. Возможности и препятствия».

«PROБезопасность 2025» не просто выставка — это рабочая площадка, где можно увидеть вживую оборудование, сравнить решения разных производителей, обсудить реальные кейсы с коллегами, пройти мастер-классы, посетить обучающие конференции и бизнес-программу, а также найти ответы на практические вопросы, с которыми специалисты по безопасности сталкиваются ежедневно.

В этом году программа обещает быть особенно насыщенной: более 80 стендов ведущих производителей, свыше 50 направлений систем безопасности и свыше 60 выступлений в конференц-залах:

Комплексные системы безопасности

Программное обеспечение для видеонаблюдения и СКУД

Пожарная сигнализация и системы пожаротушения

Видеонаблюдение, тепловизоры и решения для транспорта

Системы контроля и управления доступом, домофония, парковочные системы

Информационная безопасность и серверное оборудование

Кабельные и структурированные кабельные системы

Охранная сигнализация и периметральная охрана

Системы оповещения и музыкальной трансляции

Источники питания и альтернативная энергетика

Взрывозащищенное оборудование и многие другие.

За два дня здесь будут обсуждаться все ключевые вопросы отрасли — от импортозамещения и технологического лидерства до успешных практик внедрения, а также:

Цифровизация и развитие концепции «Безопасного города» — пленарное заседание с Минцифрой НСО, МВД, МЧС и экспертами отрасли

Биометрия нового поколения и интеллектуальные СКУД;

Использование нейросетей и видеоаналитики в промышленности и ритейле;

Кибербезопасность и защита критической инфраструктуры;

Современные системы пожаротушения для сложных объектов;

Интеграция ИИ и Big Data в бизнес-процессы;

Охрана труда и новые подходы к взаимодействию с подрядчиками.

Ожидается более двух тысяч участников. Здесь будут не только инженеры и проектировщики, но и руководители предприятий, представители IT-департаментов, системные интеграторы и представители власти. Для многих это станет площадкой для установления новых партнерств, обмена опытом и поиска конкретных решений под задачи своих компаний.

«PROБезопасность 2025» пройдет 11 и 12 сентября на площадке МВК «Экспоцентр Новосибирск», ул. Станционная 104

Посещение форума бесплатное, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте.

18+

Контакты организатора ООО «Протэк»:

Верещагин Сергей Владимирович

Телефон: +7-913-208-72-80

E-mail: sv@pro-tek.pro