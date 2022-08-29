Отбывать наказание в колонии строгого режима будут четверо красноярцев за пытки и убийство несовершеннолетней

В Красноярске четырех фигурантов в возрасте от 19 до 23 лет — четырех парней и одну девушку — осудили за убийство 16-летней, насильственные действия сексуального характера, грабеж, угрозы убийством, истязание и похищение человека.

Подробную версию событий дает ТВК со ссылкой на правозащитницу Алену Попову. По ее словам, пострадавшую насиловали молотком, втыкали ей иголки под ногти, избивали. Затем школьницу отвезли к водоему – там истязания продолжились. Девушке прижгли палец прикуривателем, выстригли клок волос, а затем заставили раздеться и лечь на землю. Один из молодых людей достал провода, подключил к ее телу, а вторые концы – к автомобильному аккумулятору.

После этого преступники решили скрыть следы преступления и задушили школьницу. Ее тело сбросили в Енисей в районе Коркинского моста. Также злоумышленники похитили телефон девушки, который потом сдали в ломбард за 4 тысячи рублей.

Пропажу убитой обнаружил инспектор по делам несовершеннолетних. Во время очередного визита к семье, которая была в поле зрения органов опеки как неблагополучная, выяснилось, что мать не видела дочь уже несколько дней. Выйти на связь с девочкой не удалось, и к делу подключилась полиция.

4 ноября тело пропавшей нашли на берегу реки в районе Коркинского моста с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

На этом история не закончилась. Спустя несколько дней злоумышленники приехали домой к другой знакомой, пригрозили ей убийством, несколько раз ударили по лицу и вывезли в Емельяновский район, где стали издеваться над жертвой. Позже ее отпустили.

В суде вину признал только один из четверых подсудимых. Еще трое заявили, что перевоспитывали несовершеннолетних, а все действия потерпевшие воспринимали как игру.

В итоге трое подсудимых получили сроки по 17,18 и 20 лет колонии строгого режима. Девушке назначили 10 лет колонии общего режима. Суд над еще одним фигурантом пройдет позже, так как он заключил досудебное соглашение.