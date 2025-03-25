Открыть свой бизнес планируют более четверти новосибирцев

Совместное исследование СберСтрахования и «Деловой Среды» выявило, что более четверти (26%) новосибирцев вынашивают планы по открытию собственного бизнеса. При этом, по данным опроса, каждый шестой житель Новосибирска (15%) уже имеет опыт работы в качестве самозанятого или совмещает предпринимательскую деятельность с основной работой.
Опрос показал, что почти половина (48%) потенциальных бизнесменов рассчитывают на ежемесячный доход до 200 тысяч рублей, а треть (34%) надеется зарабатывать от 200 до 500 тысяч рублей. Около 18% опрошенных верят в возможность получения прибыли свыше 500 тысяч рублей в месяц.
Статистика страховой компании за текущий год демонстрирует, что малый бизнес постоянно подвергается риску финансовых потерь из-за непредсказуемых обстоятельств. Наибольшая доля страховых выплат (80%) приходится на случаи травм и несчастных случаев с работниками. Самыми затратными для страховой компании являются инциденты, связанные с имуществом предпринимателей, на которые приходится более половины всех выплат (52%). Отсутствие страховой защиты в подобных ситуациях может существенно повлиять на финансовое состояние компаний.
Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования:
«Важно обратить внимание, что большинство людей рассчитывают обойтись без крупных вложений на старте и надеются на прибыль в ближайшие месяцы. Начинающим предпринимателям особенно важно заранее оценить риски и позаботиться о финансовых гарантиях. Наличие страховки поможет продолжить занятие бизнесом, даже в случае форс-мажоров. Наша статистика показывает, что чаще всего убытки несёт малый бизнес из оптовой и розничной торговли, а также строительной отрасли».
Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:
«Стандартные страховые программы, рассчитанные на большие компании, часто нерентабельны для малого бизнеса. Оптимальным решением в таких условиях становится коробочный страховой продукт — доступный полис, покрывающий основные группы рисков. В отличие от крупных предприятий, нуждающийся в индивидуальной оценке рисков, малый бизнес может оформить единый полис, который позволит существенно сократить непредвиденные расходы. Правильный выбор страхового продукта помогает малому бизнесу не только снизить финансовые риски, но и более эффективно управлять своими ресурсами».
Опрос проводился среди жителей 37 городов страны с населением более 500 тыс. человек.
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Фото: ru.freepik.com/Автор: senivpetro
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