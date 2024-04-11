Открыты продажи квартир от 3,55 млн рублей в новом доме эко-квартала «На Кедровой» ГК «Расцветай»

На сегодняшний день это одно из доступных предложений в линейке девелопера. Стоимость студии — от 3,55 млн.

Эко-квартал «На Кедровой» расположен вдали от городского шума, на улице Кедровой, которая окружена лесным массивом. Свежий воздух, тишина, зеленые насаждения создают атмосферу тихого оазиса комфортной жизни. До площади Калинина, ключевой транспортной развязки Новосибирска — 20 минут на автомобиле.

Эко-квартал «На Кедровой» — экосистема, сформированная по формату «все включено»: все необходимое для комфортной жизни рядом. Застройщик зарезервировал земельные участки под строительство общеобразовательной школы и двух детских садов.

Особое внимание в эко-квартале «На Кедровой» уделено благоустройству территории. Здесь предусмотрены закрытые дворы-парки, лаунж-пространства, центральная площадь, где летом будут разные мероприятия, а зимой — новогодняя елка и каток. Между собой разные тематические локации объединены аллеями, образующими разветвленную сеть пешеходных и веломаршрутов.

Центром притяжения для маленьких новоселов станет плейхаб с огромной песочницей, качелями, разными «фишками» для детского досуга и игровой скульптурой «Динозавр», благодаря которой есть много возможностей для увлекательных подвижных игр.

— Мы приглашаем наших клиентов и партнеров в новый, просторный и комфортный офис продаж, расположенный на стройплощадке эко-квартала «На Кедровой». Здесь вы получите подробную консультацию о проекте и оцените масштабы строительства, — отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».

Офис продаж эко-квартала «На Кедровой»:

ул. Кедровая, 80/1а

тел. +7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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