«Охота за единорогами» — Business StandUp тур от Оскара Хартманна

26 октября 2025 года в Новосибирске состоится Business StandUp тур Оскара Хартманна «Охота за единорогами» — уникальное событие для предпринимателей, инвесторов и топ-менеджеров.

Программа мероприятия выстроена по принципу естественного развития бизнеса: от точной диагностики себя и рыночных сигналов к поиску перспективных идей, успешному запуску и масштабированию компаний.

На мероприятии выступят ведущие эксперты: Игорь Манн, кандидат экономических наук и почетный профессор бизнес-школы «Синергия», Ксения Рясова, президент и владелец компании Finn Flare, Максим Спиридонов, серийный технологический предприниматель и основатель бизнес-клуба Reforma и «Нетологии-групп», Сергей Лебедев, предприниматель и основатель самой заметной сети корейского стритфуда в России «СНСКО», и Артем Рошнор, бизнес-ангел, инвестор и основатель международного клуба инвесторов TenClub.

Участники получат прямой доступ к опыту человека, создавшего и проинвестировавшего более 150 международных компаний, 14 из которых преодолели отметку капитализации в $1 млрд. Это редкая возможность увидеть бизнес глазами того, кто умеет трансформировать стартапы в компании-миллиардеры.

Первая половина дня — интенсивный бизнес-форум с участием Оскара Хартманна и сильных предпринимателей. Вместо абстрактных теорий участники получат набор проверенных кейсов, работающих стратегий и практических инструментов, доказавших свою эффективность на практике.

Вторая часть — уникальный формат Business StandUp. Здесь Оскар Хартманн раскрывает предпринимательство без иллюзий: через иронию, личные истории успехов и провалов и практические выводы.

Он затрагивает темы, которые выходят за рамки бизнес-форумов: тяжесть принятия решений, реальная цена роста, конфликты при масштабировании и баланс между бизнесом и личной жизнью.

Business StandUp тур — это соединение стратегического мышления, ясного видения и энергии действия. После этого мероприятия Вы сначала улыбнетесь, затем задумаетесь, а покинете зал с четким планом, как навести порядок в бизнесе и жизни, возможно даже запустив собственную компанию с потенциалом стремительного роста.

Тур пройдет с 10 октября по 15 ноября 2025 года в 15 городах. Регистрация и подробное расписание мероприятий на сайте

ОБ ОСКАРЕ ХАРТМАННЕ Охотник за единорогами. Бизнес-ангел и филантрокапиталист. Инвестировал более чем в 100 компаний, 14 из которых на сегодняшний день являются «единорогами», стоимость каждой компании превышает $1млрд. Топ 20 бизнес-ангелов в мире. «Сегодня я там, где есть, благодаря действиям, совершенным пять лет назад. А действия, совершаемые мной сейчас, определят, где я буду через пять лет».