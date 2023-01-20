Пациентка загорелась на операционном столе в московском Склифе

Пациентка получила серьезные ожоги на операционном столе в НИИ им. Склифосовского, передает телеграм-канал Baza.

Девушка поступила в больницу с переломом плеча. Во время операции ей должны были поставить пластину. Однако лечить ее пришлось еще и от серьезных ожогов.

Мужу пострадавшей врачи объяснили, что возможная причина пожара в коротком замыкании, которое произошло в оборудовании. А поскольку белье, на котором лежала пациентка, было пропитано антисептиком, то вспыхнуло оно мгновенно.

По данным издания, также во время инцидента пострадал хирург, который проводил операцию. Ему обожгло руки.

Девушку выписали 31 декабря, но она до сих пор ходит в больницу на перевязки. По словам лечащих врачей, ожоги будут заживать не меньше года.

Пострадавшая намерена подать в суд на врачей, которые не принесли ей свои извинения.

Следственный комитет проводит проверку.

Ранее редакция сообщала, что 16-летний подросток умер от фатальной бессонницы.

Фото с сайта НИИ Склифосовского