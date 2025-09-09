Патронный завод из Новосибирска планирует увеличить выпуск дробового патрона

Новосибирский патронный завод «Сибирь» в рамках федерального проекта «Производительность труда» намерен оптимизировать линию по производству дробового патрона. Об этом сообщил Минэкономразвития Новосибирской области.

— Сотрудники завода совместно с экспертами Регионального центра компетенций выявят потери, устранив которые удастся повысить производительность минимум на 5%, — уточнили в ведомстве.

Стоит отметить, что завод производит гладкоствольные патроны 12-го и 16-го калибров. Основные клиенты предприятия — стрелки-спортсмены и охотники по всей стране и за рубежом. Дробовой патрон в основном используется для охоты на птицу.

По данным Минприроды Новосибирской области, в регионе зарегистрированы свыше 112 тысяч охотников, имеющих охотничьи билеты федерального образца. В 2024 году новосибирцы получили около 9 тысяч разрешения на добычу водоплавающих птиц. Чаще всего новосибирские охотники оформляют цифровые разрешения на добычу утки, лысухи, гуся. На весенний сезон 2025 года было выдано более 5 тысяч разрешений на добычу водоплавающих птиц.

По данным сервиса Контур Фокус, патронный завод ООО «Сибирь» создан в 2018 году. Первым учредителем был ООО «Арсенал Новосибирск», с ноября 2024 — Вячеслав Шутяк, который был учредителем «Арсенал Новосибирск». Директор — Сергей Шабалдин. Выручка компании в 2024 году составила 566 млн рублей (в 2023 году — 363 млн руб), чистая прибыль — 60,9 млн руб (26,2 млн руб).

В основу работы нового предприятия в 2018 году легли разработки, патенты и опыт производства спортивных и охотничьих боеприпасов для гладкоствольного оружия АО НМЗ «Искра», говорится на сайте ООО «Сибирь».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский стрелок создал оборудование для перезарядки снайперских винтовок.