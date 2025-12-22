Рекламодателям

Персональный подход в тренировках становится нормой для новосибирцев

  22/12/2025, 16:21
Персональный подход в тренировках становится нормой для новосибирцев
Это инвестиция в здоровье, которая окупается

Здоровый образ жизни

В современном мире фитнес перестал быть просто способом сбросить вес или накачать мышцы. Сегодня это комплексный подход к здоровью, активному долголетию и качеству жизни. При этом персональные тренировки превратились из услуги «для избранных» в осмысленную необходимость.

— С каждым годом спрос на персональные тренировки растет. Он охватывает самые разные поколения — от 16-летних подростков до тех, кому за 80. Все больше людей осознанно подходят к заботе о здоровье, выбирают персональные форматы, которые обеспечивают быстрые и при этом безопасные результаты, — говорит управляющая фитнес-клубом «XFIT Сан Сити» Мария Валиева.

Индивидуальный подход

Каждый человек, впервые переступивший порог физкультурно-оздоровительного комплекса, оказывается перед выбором ― заниматься самому или довериться тренеру. В XFIT любые занятия рассматриваются не как набор упражнений, а как наука о теле, которую лучше постигать с опытным наставником.

Мария Валиева

— Работать с персональным тренером полезно всем без исключения, даже самим тренерам. Во-первых, человек не всегда понимает, каким путем необходимо идти до определенной цели, даже если она визуализирована. Во-вторых, не видит себя со стороны и не может объективно оценить свои движения, — подчеркивает Мария Валиева.

По ее словам, в индивидуальных тренировках основой является персонализированный подход, который учитывает особенности организма каждого человека. Такой подход позволяет полагаться и на желания, и на реальные возможности тела. Персональный тренер в фитнес-клубе «XFIT Сан Сити» — это не только мотиватор для занятий и достижения поставленных целей. Он действует как диагност, который базово оценивает физическое состояние клиента, его ограничения по здоровью, выявляет «слабые звенья». Кроме того, он, как стратег, превращает эти данные в персонализированный план, где каждое упражнение — шаг к конкретной цели. План составляется не на одну неделю, что обеспечивает поступательную динамику, отслеживание прогресса и своевременную коррекцию программы.

Вероника Михеева

— Многие люди, прожив десятки лет в собственном теле, не умеют им осознанно управлять. Это связано с накопленными за годы жизни привычками и профессиональными деформациями ― меняется осанка и паттерны движения. Самостоятельно человек не может правильно «включить» нужные мышцы и лишь усиливает уже существующие дисбалансы. Поэтому задача тренера — обучить не только работе на тренажерах, но и заново научить чувствовать и правильно использовать свое тело. Для этого применяется целый арсенал методов: от миофасциального релиза (техника самомассажа с подручными средствами, направленная на расслабление напряженных участков мышц и фасций) и растяжки до изолирующих упражнений, — говорит Вероника Михеева, персональный тренер с 14-летним стажем, специалист по пилатесу, направлению «Здоровая спина», функциональному и силовому тренингу.

Единая методика

Еще одно преимущество XFIT — использование не имеющей аналогов на рынке системы клиентского сопровождения «XFIT Метод». Она вобрала в себя опыт международной экспертизы, последние научные разработки и многолетний опыт бренда.

— XFIT работает на рынке более 35 лет. В свое время мы были первыми, кто начал работать на основе идеи функционального тренинга, а несколько лет назад перезапустили фитнес-продукт, и теперь наш основной инструмент ― «XFIT Метод». Каждый инструктор (а их только в «XFIT Сан Сити» более 40) проходит обучение и ежегодную аттестацию. Мы гарантируем качество и безопасность занятий, — поясняет Мария Валиева.

работа фитнес-клуба

Одним из ключевых принципов работы фитнес-клуба является жесткий профессиональный отбор — все тренеры проходят тестирование и обучение в соответствии с корпоративными стандартами. Кроме того, в основе лежит полная концентрация на клиенте, где персональные тренировки проходят один на один с тренером, без мини-групп. Инструктор постоянно находится рядом, контролирует технику выполнения упражнений, следит за прогрессом и динамикой каждого посетителя. Помимо этого, каждому человеку предлагается комплексный подход, при котором клиент получает не просто набор упражнений, а целостную систему. Она включает в себя доступ в зал, посещение бассейна, участие в разнообразных групповых программах, индивидуальные советы по питанию и грамотное планирование нагрузок.

Для тех, кто часто в разъездах, актуальным становится гибридный формат — сочетание очных занятий с онлайн-консультациями, что позволяет сохранять непрерывность тренировочного процесса и связь со специалистом.

Кроме того, все клиенты XFIT имеют доступ к видеоурокам в мобильном приложении — они включены в клубную карту.

Как выбрать тренера и не ошибиться

Процесс выбора тренера в XFIT максимально упрощен: клуб сам помогает подобрать специалиста.

— Наш инструкторский состав разнообразен и по возрасту, и по своим достижениям. Это позволяет нам подобрать тренера для каждого клиента, исходя из его целей. Мы передаем его тому инструктору, который сможет найти подход. На «СтартТесте» (вводная диагностика и консультация) он оценивает состояние опорно-двигательного аппарата клиента, знакомит с упражнениями, отвечает на вопросы и составляет тренировочный навигатор. При этом для нас, помимо сертификатов, важен коннект. Если не сошлись характерами — подберем другого специалиста, — говорит Мария Валиева.

Опыт «XFIT Сан Сити» подтверждает, что индивидуальный тренинг — это инвестиция в здоровье, которая окупается. Статистика клуба показывает, что посетители, которые начинают путь с персональных тренировок, чаще достигают целей и остаются надолго. Многие клиенты занимаются здесь годами, а некоторые — с самого открытия, что говорит о выстроенной системе доверия. Комплексный подход, профессиональная команда, внимание к деталям и гибкость форматов делают этот выбор очевидным для людей любого возраста и уровня подготовки.

Фитнес-клуб XFIT в НовосибирскеЛого Фитнес-клуб XFIT
ТЦ Сан Сити, Площадь Карла Маркса, 7
+7(383)388-87-90

