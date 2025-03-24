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Первая в стране: сибирский предприниматель зарегистрировала бизнес в банковском приложении

  • 24/03/2025, 12:10
Первая в стране: сибирский предприниматель зарегистрировала бизнес в банковском приложении
Развитие цифровых сервисов Сбера позволяет клиентам регистрировать бизнес, не выходя из офиса.

Сбер продолжает развивать технологичные сервисы и цифровые решения, помогая клиентам достигать своих целей. В числе таких решений стала функция онлайн-регистрации бизнеса для индивидуальных предпринимателей через личный кабинет в СберБанк Онлайн.

Весь процесс регистрации проходит всего в несколько кликов, без необходимости посещения регистрирующих органов. Сервис доступен для регистрации ИП клиентам, достигшим восемнадцатилетнего возраста. Сформированные документы подписываются в мобильном приложении Госключ усиленной квалифицированной электронной подписью физического лица, а регистрация бизнеса в ФНС занимает не более трех рабочих дней.

Недавно стало известно имя первого клиента в стране, успешно прошедшего регистрацию в приложении банка. Им стала владелица пункта выдачи заказов популярного маркетплейса, индивидуальный предприниматель из Барнаула Ольга Пузырева.

Ольга Пузырева, предприниматель:

«Я и не ожидала, что все будет так просто. Я заполнила данные в личном кабинете и отправила заявку на регистрацию. Не требовалось даже прикладывать фото или скан-копии документов. Это действительно удобно. Особенно в то время, когда нужно сосредоточиться на бизнесе, а не бумажной волоките».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Создание простых понятных решений, а также помощь и сопровождение в реализации как личных, так и бизнес-планов клиентов — наш приоритет. Особо приятно отметить, что именно предприниматель из Сибири, наша землячка, первой в стране воспользовалась возможностью начать свой бизнес таким современным, удобным и быстрым способом. Благодарю Ольгу за доверие, желаю удачи и процветания её любимому делу».

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Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк

Фото: ru.freepik.com/Автор: mindandi

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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