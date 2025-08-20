Первый форум «Сибирь покоряет: инвестиции в бизнес региона на рынках капитала» состоится в Новосибирске

Столь масштабное мероприятие, посвященное практическим аспектам выхода бизнеса на биржу, состоится в Сибири впервые и предоставит представителям компаний Сибирского федерального округа редкую возможность не только узнать о механизмах биржевого финансирования, но и получить практические рекомендации по подготовке к выходу на биржу. Форум ориентирован на потенциальных эмитентов и призван стать эффективной площадкой для обмена опытом, установления профессиональных контактов и живого диалога между профессиональными участниками рынка ценных бумаг и представителями сибирского бизнеса.

Программа форума включает секции: «Экономика и финансовый рынок: тренды, мнения, прогнозы», «Облигации для среднего бизнеса», «Подготовка и проведение IPO», «Private Equity и сделки M&A». Участники смогут не только узнать о возможных инструментах фондового рынка, но и понять, готова ли их компания к выпуску ценных бумаг и какие практические шаги для этого требуются.

Своими знаниями и профессиональным видением с участниками поделятся спикеры и модераторы секций – ведущие эксперты профессионального сообщества. На форуме выступят: управляющий директор по корпоративным рейтингам АО «Эксперт РА» Гульназ Галиева, независимый экономист и финансовый аналитик Владимир Левченко, управляющий директор, глава практики корпоративных финансов и M&A ПАО Сбербанк Олег Михайловский, представители «Московской Биржи» и другие специалисты. Кроме того, практическими кейсами поделятся действующие эмитенты ценных бумаг.

Участие в форуме бесплатное, но требуется обязательная предварительная регистрация на сайте

Мероприятие организовано инвестиционной компанией «Юнисервис Капитал». Стратегический партнер – ПАО Совкомбанк.

Форум пройдет 26 сентября в конференц-зале отеля «Гранд Автограф» (г. Новосибирск, ул.Орджоникидзе, 31) с 10:00 до 19:00.

