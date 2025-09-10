Почему инвестировать в новостройки в 2025 году — стратегически верное решение

Инфляционные процессы, рост доступности ипотечных кредитов и ограниченность земельных ресурсов в крупных городах создают основу для роста стоимости жилья.
― Сейчас хороший момент для приобретения жилья, когда рынок на пороге роста, — уверен Павел Браун, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд». — Снижение процентных ставок по ипотечным программам делает жилищные кредиты более привлекательными, этот процесс запускает механизм реализации накопленного спроса, люди начинают выводить средства с депозитов. В недалекой перспективе рынок испытает увеличение покупательской активности, что скажется на ценах. К тому же на рынке падает объем качественного предложения из-за снижения числа новых проектов.
Квартиры в новых кварталах дорожают быстрее вторичного жилья, особенно в перспективных, развивающихся локациях, отметили в пресс-службе ГК «Расцветай».
― Покупка квартиры в строящемся доме позволяет зафиксировать цену до завершения объекта, — пояснил девелопер. — Плюс в течение нескольких лет в локациях комплексного освоения преображается среда: современные спортплощадки, места отдыха, озеленение, ввод новых школ, поликлиник и детских садов.
В ГК «Расцветай» широкий выбор проектов на правом и левом берегу Новосибирска. Каждый может подобрать вариант квартиры с учетом своих потребностей: близость метро или определенного вуза, парка или реки. Важно, что все кварталы обладают хорошей транспортной доступностью и собственной инфраструктурой.
В ГК «Расцветай» назвали четыре популярных проекта для покупки квартиры для инвестиций.
В левобережных кварталах «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар» однокомнатные квартиры и студии часто приобретают для детей, используя механизмы господдержки и маткапитал. У этих кварталов локация с хорошей транспортной развязкой, до метро ― 19 минут на трамвае без пробок, а стоимость квартиры зачастую ниже, чем сопоставимое жилье на площади Маркса.
― Здесь удобно молодым людям добираться до НГТУ и СибУПК. Такие квартиры можно рассматривать в качестве стартового капитала, а в случае изменения планов жилье можно быстро и выгодно сдавать в аренду, тем более что цены на нее постоянно растут, — рассказали в пресс-службе девелопера.
По данным ФРК «Этажи», в Новосибирске за год рост цен на аренду составил +14,1%, в среднем квартиру сдают за 32,9 тысячи рублей.
На правобережье для вложения средств подходит проект «Расцветай на Дуси Ковальчук».
― Квартиры здесь ликвидны, их будет удобно сдавать, так как рядом два вуза: СГУПС и медуниверситет, до метро ― 15 минут пешком, их проще продать. Кроме того, стоимость жилья в Заельцовском районе растет темпами выше инфляции, — отметили в ГК «Расцветай».
Также популярностью пользуется Квартал «На Игарской».
― Здесь хорошая транспортная развязка, близость Родников с отлично развитой инфраструктурой. Квартиры здесь пользуются популярностью у иногородних студентов, ведь до площади Калинина недалеко и удобно добираться, — рассказали в ГК «Расцветай».
Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Фотографии предоставлены рекламодателем
