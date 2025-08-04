Почему Кировский район Новосибирска востребован у молодых семей: три популярных квартала

Практически каждый второй житель левобережья Новосибирска (49%) — в возрасте до 35 лет. Это на 6% выше, чем в среднем по области, говорят данные статистики.
— Кировский район ценят за комфорт, динамику и активное развитие, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай», которая реализует на территории несколько масштабных проектов. — Успешная работа заводов, коммерческих компаний позволяет молодым новосибирцам работать рядом с домом, а комфортная городская среда помогает качественно отдыхать.
Кировский район удобен для жизни семей. Здесь работают 60 муниципальных образовательных организаций, идет обновление фондов, капремонт трех школ, ведется строительство двух крупных поликлиник.
— Молодая семья — это особые потребности в отдыхе, спортивных и детских площадках, — отмечают в ГК «Расцветай». — Поэтому при проектировании зон для отдыха в жилых кварталах мы стремимся, чтобы детям всех возрастов и их родителям было приятно проводить больше времени на улице: играть, заниматься спортом, общаться.
ГК «Расцветай» возводит в Кировском районе два крупных жилых комплекса — «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге» и новостройку на берегу Оби «Расцветай на Бугринской роще».
«Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге» — кварталы комплексной застройки, реализуются по принципу «город в городе», когда на одной территории девелопер кроме комфортного жилья предусматривает зоны для прогулок, игр и отдыха, инфраструктуру для решения повседневных задач: супермаркеты, аптеки, пункты выдачи.
«Цветной бульвар» рядом с площадью Кирова — семейный квартал на левом берегу в окружении зеленых аллей. Здесь закрытая территория с двумя дворами и просторной прогулочной зоной. «Расцветай на Зорге» — квартал с комплексным озеленением, дорожками для прогулок и площадками для отдыха. Рядом — несколько парковых зон, благоустройство которых активно ведется в Кировском районе.
В прошлом году вдоль улицы Зорге высадили 70 лип, в этом — запланировано устройство газона. На улице Громова, неподалеку от нового квартала, оборудовали «Сквер для отдыха» и сквер «Музыкальный».
Также в этом году в районе начнется благоустройство территории вдоль реки Обь — парка «Чемской берег». Неподалеку от «Цветного бульвара» разрабатывают проект набережной и зоны отдыха на улице Петухова у озера.
«Расцветай на Бугринской роще» — жемчужина коллекции левобережных проектов девелопера. Дом стоит на первой береговой линии у реки Обь, рядом с Бугринской рощей. Более 70% квартир в квартале — видовые. Неподалеку от дома — ТРЦ «Мега», в радиусе полукилометра — несколько детских садов, школ, спортивных учреждений, остановка транспорта.
Офисы продаж ГК «Расцветай»:
ул. Зорге, 230
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а
+7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
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Источник упомянутых фактов — отчет главы администрации Кировского района Новосибирска.
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Фото предоставлены рекламодателем
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