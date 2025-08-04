Почему Кировский район Новосибирска востребован у молодых семей: три популярных квартала

Практически каждый второй житель левобережья Новосибирска (49%) — в возрасте до 35 лет. Это на 6% выше, чем в среднем по области, говорят данные статистики.

— Кировский район ценят за комфорт, динамику и активное развитие, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай», которая реализует на территории несколько масштабных проектов. — Успешная работа заводов, коммерческих компаний позволяет молодым новосибирцам работать рядом с домом, а комфортная городская среда помогает качественно отдыхать.

По итогам прошлого года удельный вес прибыльных организаций в Кировском районе составил 86% — это самый высокий показатель в городе, а среднемесячная зарплата на основных предприятиях района достигла 76 тысяч рублей.

Кировский район удобен для жизни семей. Здесь работают 60 муниципальных образовательных организаций, идет обновление фондов, капремонт трех школ, ведется строительство двух крупных поликлиник.

— Молодая семья — это особые потребности в отдыхе, спортивных и детских площадках, — отмечают в ГК «Расцветай». — Поэтому при проектировании зон для отдыха в жилых кварталах мы стремимся, чтобы детям всех возрастов и их родителям было приятно проводить больше времени на улице: играть, заниматься спортом, общаться.

ГК «Расцветай» возводит в Кировском районе два крупных жилых комплекса — «Цветной бульвар», «Расцветай на Зорге» и новостройку на берегу Оби «Расцветай на Бугринской роще».

«Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге» — кварталы комплексной застройки, реализуются по принципу «город в городе», когда на одной территории девелопер кроме комфортного жилья предусматривает зоны для прогулок, игр и отдыха, инфраструктуру для решения повседневных задач: супермаркеты, аптеки, пункты выдачи.

«Цветной бульвар» рядом с площадью Кирова — семейный квартал на левом берегу в окружении зеленых аллей. Здесь закрытая территория с двумя дворами и просторной прогулочной зоной. «Расцветай на Зорге» — квартал с комплексным озеленением, дорожками для прогулок и площадками для отдыха. Рядом — несколько парковых зон, благоустройство которых активно ведется в Кировском районе.

В прошлом году вдоль улицы Зорге высадили 70 лип, в этом — запланировано устройство газона. На улице Громова, неподалеку от нового квартала, оборудовали «Сквер для отдыха» и сквер «Музыкальный».

Также в этом году в районе начнется благоустройство территории вдоль реки Обь — парка «Чемской берег». Неподалеку от «Цветного бульвара» разрабатывают проект набережной и зоны отдыха на улице Петухова у озера.

«Расцветай на Бугринской роще» — жемчужина коллекции левобережных проектов девелопера. Дом стоит на первой береговой линии у реки Обь, рядом с Бугринской рощей. Более 70% квартир в квартале — видовые. Неподалеку от дома — ТРЦ «Мега», в радиусе полукилометра — несколько детских садов, школ, спортивных учреждений, остановка транспорта.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

ул. Зорге, 230

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

+7 (383) 255-00-83

гкрасцветай.рф

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Источник упомянутых фактов — отчет главы администрации Кировского района Новосибирска.