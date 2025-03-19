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Почему растет спрос на квартиры в Заельцовском районе Новосибирска

  • 19/03/2025, 12:17
Расцветай в Новосибирске
Центральная часть Заельцовского района обладает множеством преимуществ, которые делают локацию одной из самых востребованных в Новосибирске для жизни и инвестиций

Развитая инфраструктура площади Калинина помогает решать ежедневные задачи с максимальным комфортом и минимальными затратами времени на дорогу — в пешей доступности школы, лицеи, детские сады, клиники и аптеки, кинотеатры, фитнес-залы и торговые центры. Транспортная доступность, близость к метро и центральным городским магистралям — здесь удобная городская логистика. Близость к Заельцовскому бору, зоопарку, Ботаническому саду, Ельцовскому парку делают эту локацию популярной у новосибирцев.

— Жилье в этой локации приобретают как для себя, так и на перспективу — для детей-студентов или для сдачи в аренду, ведь рядом расположены два ключевых вуза Новосибирска, — рассказали в ГК «Расцветай». — Квартиры здесь всегда будут пользоваться спросом: они ликвидны, привлекательны для покупателей и арендаторов. Приобретение недвижимости в этом районе — хорошее вложение. Это связано с тем, что динамика изменения стоимости квадратного метра в этом месте выше среднего.

На длинном временном отрезке конкурентов у инвестиций в недвижимость нет, показало исследование Restate, в котором аналитики сравнили выгоды от вложения капитала в разные типы активов. Так, инвестор, вложив деньги в новостройку в Новосибирске 5 лет назад, получил бы чистую прибыль в 111% (более 20% годовых), что превышает выгоды от приобретения валюты или размещения средств на банковских депозитах за тот же период.

«Расцветай на Дуси Ковальчук». Придомовое пространство жилого комплекса предусматривает сценарии проведения досуга для жильцов разного возраста.

«Расцветай на Дуси Ковальчук». Придомовое пространство жилого комплекса предусматривает сценарии проведения досуга для жильцов разного возраста.

ГК «Расцветай», известная тщательным отбором локаций для своих проектов,  вблизи площади Калинина реализует три масштабных проекта: флагманский «Расцветай на Красном» и два новых — «Расцветай на Дуси Ковальчук» и «Расцветай на Кропоткина». В этих кварталах будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.

«Расцветай на Дуси Ковальчук» находится рядом с одной из главных городских магистралей, но внутри квартала, рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. В шаговой доступности — два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский государственный медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения, а также школы и детские сады.

Квартал комфорт-класса «Расцветай на Кропоткина» возводится в 15 минутах ходьбы от станции метро «Гагаринская», 18 минут пешком — до «Заельцовской».

Квартал комфорт-класса «Расцветай на Кропоткина» возводится в 15 минутах ходьбы от станции метро «Гагаринская», 18 минут пешком — до «Заельцовской».

«Расцветай на Кропоткина» расположен на другом берегу реки Ельцовки, окна большей части квартир квартала выходят на Ельцовский парк. Рядом   —    детские сады и школы, два университета, крупные торговые центры, рестораны, кафе, салоны красоты, медицинские центры, поликлиники, аптеки. Просторные подъездные холлы со стильной отделкой, кладовые-келлеры, колясочные и просторные подземные паркинг добавляют комфорта.

Оба квартала отличает индивидуальный проект благоустройства придомовой территории с зонированными территориями отдыха для разных возрастов и ландшафтным дизайном. Близость к Ельцовскому парку общей площадью более 10,5 гектара помогает расслабиться после напряженного дня. Парк давно стал излюбленным местом отдыха горожан: здесь есть детские площадки, качели, турники и лесенки, мостики и дощатые тротуары, беседки.

РасцветайОфисы продаж ГК «Расцветай»:

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Фотографии и иллюстрации предоставлены рекламодателем.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимостьот застройщика надежный застройщик


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