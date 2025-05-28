Почему у новосибирцев растет спрос на недвижимость Крыма

Южный берег Крыма, особенно Ялта и ее окрестности, привлекает туристов климатом, природой, морем и историческими местами. Побережье нередко сравнивают с французским Лазурным берегом, а особенно с его главными курортами ― Ниццей и Каннами. Действительно, регионы схожи по климату, природе и инфраструктуре.

Кроме того, в Корпорации развития Республики прогнозировали, что Крым имеет все возможности превзойти по популярности Сочи и стать самым привлекательным регионом России для частных инвесторов. В прошлом году объем продаж курортной недвижимости в Крыму достиг планки в 100 млрд рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году.

Основные факторы роста рынка: развитие туризма (рост турпотока на 48% за год), улучшение инфраструктуры, государственные программы и инвестиции в развитие территорий. Южный берег Крыма имеет более демократичный ценник, мягкий климат, архитектурную и историческую ценность, к тому же привлекательные площадки под застройку здесь ограничены, но интерес к локации продолжает расти.

— Наибольший интерес к приобретению квартир в нашем ЖК «Вилла Маяк», расположенном в Ялте, проявляют покупатели из Москвы и Санкт-Петербурга, Сибири, — рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай». — Основные категории покупателей квартир в «Вилле Маяк» ― молодые семьи и инвесторы. Стабильный спрос на аренду и перспективы кратного роста стоимости недвижимости после снятия ограничений на авиасообщение делают приобретение квартиры здесь ценным активом, который не только генерирует ежемесячную доходность, но и каждый год ощутимо прирастает в цене.

В комплексе ― три готовых четырехэтажных дома. Закрытая придомовая территория создает в жилом комплексе приватную клубную атмосферу. Тишина и покой ценны в пик сезона, когда есть потребность в приватности от туристических потоков. В ЖК «Вилла Маяк» большое внимание уделено ландшафтному дизайну: сто видов растений, цветники, газоны и зеленые изгороди создают особую атмосферу. Здесь прекрасный вид на море и горный ландшафт вершины Ай-Петри, целебный воздух и реликтовые леса вокруг. Вечнозеленый можжевельник, сосны и кедры, которые выделяют фитонциды, природные антибиотики, — это сочетание с морским воздухом дает стойкий оздоровительный эффект.

Рядом с комплексом — три важные транспортные артерии: Южнобережное, Севастопольское и Алупкинское шоссе, что позволяет жителям быть мобильными. ЖК «Вилла Маяк» удачно расположен в сердце курортного Крыма, вблизи ключевых природных и исторических достопримечательностей полуострова, что предоставляет множество возможностей для разнообразного досуга. В пяти минутах езды от комплекса ― один из самых мощных и красивых источников. Рядом — источники Хаста-Баш, уникальный Воронцовский парк, дворец графа Воронцова, Ялтинский горнолесной заповедник и канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри».

villamayak.ru

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