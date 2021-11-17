Почему умерших от COVID-19 на самом деле больше, чем в официальной статистике

Врач-инфекционист Дмитрий Ахмадеев в инстаграм рассказал, что официальная статистика по смертям от коронавирусной инфекции существенно занижена, передают «Новости восточной ленты».

По словам медика, есть категории граждан, которые не учитываются в статистических данных, поскольку их гибель не всегда связана с положительным ПЦР-тестом.

Дмитрий Ахмадеев рассказал, что старики, тихо умирающие дома, не вскрываются в силу своего возраста, поэтому диагноз им, как правило, не ставится. Не попадают в статистику и люди, погибшие от постковидных осложнений – тромбозов, инсультов и инфарктов, хотя, по мнению врача, это не совсем корректно. Не учитываются также и суициды, случающиеся у заболевших коронавирусом. Часто люди не могут нормально дышать, что сводит их с ума и приводит к необратимым последствиям.

Ахмадеев уверен, в статистике мы видим лишь верхушку айсберга.

— Надеюсь, для всех очевидно, что ковид существует и это не надуманная проблема, а реальные смерти реальных людей, – приводит издание NVL слова врача.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 17 ноября было зарегистрировано 409 случаев COVID-19. Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 71 год, 74 года, 80 лет, женщины в возрасте 54 года, 66 лет, 68 лет, 73 года, 78 лет, 82 года, 84 года и три женщины в возрасте 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 595 человек. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 4 105 пациентов, в том числе 57 детей. В отделениях реанимации находятся 350 человек. На ИВЛ – 62 пациента. Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 297 обращений.