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Почему в Новосибирске покупка квартиры для студента выгоднее аренды

  • 22/07/2025, 15:20
Почему в Новосибирске покупка квартиры для студента выгоднее аренды
В ГК «Расцветай» рассказали, где в Новосибирске лучше купить квартиру студенту

По данным «ЦИАН», средняя ежемесячная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Новосибирске — 31,8 тысячи рублей, сумма вполне сопоставима с ипотечным платежом. При этом покупка квартиры позволяет надолго его зафиксировать и избежать роста цены, тогда как за последний год стоимость аренды выросла на 9,8%. За пять лет родители, снимающие однокомнатную квартиру для ребенка-студента, выплачивают более 2,3 млн рублей.

Собственное жилье привлекательнее общежития с точки зрения комфорта и безопасности. А покупка квартиры выгоднее ее аренды: с учетом невысокого первоначального взноса за пять лет учебы реально погасить внушительную долю ее общей стоимости, полагают эксперты.

— Покупка квартиры для будущего студента —  хорошая инвестиция для семьи, — отмечает Павел Браун, руководитель филиала агентства недвижимости «Жилфонд». — Квартира была и остается выгодным активом, цены на недвижимость в долгосрочной перспективе всегда растут, а жилье в новых современных домах дорожает быстрее, чем в старом фонде.

— В новых кварталах формируется более молодежная социальная среда и комьюнити: рядом — кофейни, фитнес-центры, пункты выдачи заказов, —  отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — При выборе квартиры для студента стоит ориентироваться как на близость вуза, так и на удобную транспортную развязку, позволяющую комфортно доезжать до места учебы.

«Сакура Парк»

«Сакура Парк». В новых кварталах формируется более молодежная социальная среда и комьюнити: рядом — кофейни, фитнес-центры, парки и скверы.

При выборе квартир для студентов покупатели в основном ориентируются на стоимость, локацию и небольшую площадь. У ГК «Расцветай» есть студии и однокомнатные квартиры в объектах, удобно расположенных относительно ключевых университетов Новосибирска. Можно выбрать вариант рядом с метро   — это не только экономия времени на передвижение по городу и шаговая доступность знаковых мест Новосибирска, но и выгодные инвестиции. На правобережье, неподалеку от СибГУТИ и РАНХиГС, расположены квартал «Сакура Парк», а у площади Калинина, в пешей доступности от НГМУ и СГУПС — «Расцветай на Дуси Ковальчук» и комплекс апартаментов «Тайм Парк».

«Расцветай на Дуси Ковальчук» расположен вблизи Ельцовского парка — с дорожками для прогулок, спортплощадками. Современные планировки, близость к вузам и метро делают квартиры в этом квартале выгодной инвестицией — ее будет проще сдать или продать.

«Тайм Парк» — апарт-комплекс. Этот формат недвижимости удобен молодежи. Безопасность, комфорт и собственная инфраструктура комплекса позволяют решить все жизненные вопросы быстро, а выгодная локация дает доступ ко всем возможностям мегаполиса.

«Цветной бульвар»

На левобережье в активно развивающихся районах можно купить квартиру в сданном доме —   в  кварталах «Цветной бульвар» и «Расцветай на Зорге». Здесь хорошая транспортная развязка, — до станции метро «Площадь Маркса» на транспорте — 20 минут, оттуда семь минут пешком до НГТУ и чуть больше — до СибУПК. Рядом с кварталами — дисперсный Затулинский парк, супермаркеты, остановка транспорта.

— Цена квадратного метра в Кировском ниже, чем в районах на правом берегу. Кроме того, в этих проектах — уже готовое жилье. Стоимость просторной однокомнатной квартиры в «Расцветай на Зорге» — от 4,5* млн рублей, — рассказали в ГК «Расцветай».

Расцветай НовосибирскОфисы продаж ГК «Расцветай»:
г. Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, 23
Красный проспект, 165
тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай.рф
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  • Стоимость действительна на момент публикации.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска недвижимость от застройщика надежный застройщик


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