Почти 2000 сибиряков получат специальность с помощью образовательного кредита от Сбера

Почти 2000 льготных образовательных кредитов под 3% на общую сумму свыше 400 млн рублей оформили в Сбербанке жители регионов Сибири в первой половине 2024 года. Активнее всего этим видом поддержки пользуются студенты в Красноярском крае и Новосибирской области.

Чаще всего к этому финансовому инструменту для получения образования обращаются сибирячки – 63%.

Большинство пользователей льготного образовательного продукта моложе 25 лет. Вместе с тем, этот финансовый инструмент активно используют также сибиряки более старшего возраста. К примеру, в Красноярском и Алтайском краях каждому четвертому участнику программы от 25 до 45 лет. А в Омской и Томской областях таких около трети, а в Кемеровской области – 40%.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера: