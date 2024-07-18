Почти 2000 сибиряков получат специальность с помощью образовательного кредита от Сбера

Почти 2000 льготных образовательных кредитов под 3% на общую сумму свыше 400 млн рублей оформили в Сбербанке жители регионов Сибири в первой половине 2024 года. Активнее всего этим видом поддержки пользуются студенты в Красноярском крае и Новосибирской области.
Чаще всего к этому финансовому инструменту для получения образования обращаются сибирячки – 63%.
Большинство пользователей льготного образовательного продукта моложе 25 лет. Вместе с тем, этот финансовый инструмент активно используют также сибиряки более старшего возраста. К примеру, в Красноярском и Алтайском краях каждому четвертому участнику программы от 25 до 45 лет. А в Омской и Томской областях таких около трети, а в Кемеровской области – 40%.
Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:
«Образование – один из важнейших ресурсов для достижения личных целей в жизни. Одним из инструментов для его приобретения может стать кредит на образование с господдержкой. На него действует льготная ставка 3% на весь срок. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы. Это может быть один семестр, год или всё обучение целиком. При этом весь срок обучения плюс 9 месяцев после окончания можно оплачивать только проценты по кредиту — остальное можно возвращать в течение 15 лет. Или, если позволяет возможность, погасить кредит раньше срока».
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Фото: ru.freepik.com / Автор: freepik
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