Около половины жителей Новосибирска почти не пользуется банкоматами

Каждый третий житель Новосибирска (36%) давно не пользуется банкоматами, предпочитая дистанционные форматы взаимодействия с банками. Еще 19% ответили, что пользуются банкоматом всего лишь несколько раз в год. Однако для весомой доли респондентов использование банкоматов является привычным делом: 28% совершают финансовые операции с их помощью несколько раз в месяц, 10% — еженедельно, а 7% — ежедневно.

27% опрошенных отметили, что стали пользоваться банкоматами в «коронакризис» реже, а 5% — чаще. У большинства же 68% предпочтения по частоте использования банкоматов практически не изменились, говорится в исследовании РГС Банка.

— Несмотря на растущее количество пользователей, предпочитающих дистанционные каналы для совершения банковских операций, среди значительной части клиентов до сих пор популярны банкоматы финансовых организаций, в том числе и потому, что роль банкоматов давно вышла за рамки простой выдачи наличных, — отмечает Денис Сорокин, директор продуктовой фабрики розничного бизнеса РГС Банка.

Развитие безналичных платежей — естественный экономический процесс в эру технологий. Пандемия коронавируса значительно ускорила эту тенденцию, окончательно закрепив многолетний тренд на отказ от бумажных денег: все больше людей по всему миру отказываются пользоваться наличными. Согласно данным РБК, Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге стран, чье население в пандемию активно отказалось от наличных в пользу безналичных расчетов. Пандемия подтолкнула Россию к цифровизации, многие компании уже перешли на дистанционную работу, а покупки онлайн стал обыденностью для потребителя. На фоне роста популярности электронных платежей трендом этого года в мировых центральных банках стали цифровые валюты. Отметим, что Центробанк России уже анонсировал создание цифрового рубля на собственном сайте. Эти деньги можно будет использовать для платежей и накоплений.

В исследовании РГС Банка приняли участие 1 535 респондентов старше 18 лет, опрос проводился в городах РФ с населением более 1 млн человек. В исследовании приводятся данные за июнь 2021 года, собранные с помощью анкет на самозаполнение и онлайн-опроса.

По данным 2 GIS на территории города Новосибирска находятся 1623 банкомата.