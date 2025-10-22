Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере

Создавать впечатляющие видеоролики сегодня может каждый – достаточно немного фантазии и желания разобраться в инструментах. Современный видеоредактор превращает обычные кадры в цельную историю: можно настроить цвет, добавить музыку, титры или динамичные переходы. Таких программ сейчас множество, и у каждой своя атмосфера, удобство и возможности – от простого обрезания фрагментов до полноценной постобработки.

Мовавика Видео: удобно и понятно

Мовавика Видео – удобный редактор видео для монтажа на компьютере, который подходит и тем, кто только начинает работать с видео, и тем, кто уже имеет опыт. Интерфейс программы сделан так, чтобы всё было интуитивно понятно: можно сразу приступать к монтажу видео без долгого изучения.

В программе есть всё, что нужно для редактирования видео: работа с видео, аудио и фото, добавление титров, эффектов и переходов, а также цветокоррекция. Она использует инструменты на базе искусственного интеллекта – например, автоматическое удаление тишины или быстрые эффекты. Это ускоряет процесс работы и делает его более удобным. Мовавика Видео поддерживает видео высокого разрешения и современные форматы, однако может оказаться недостаточно функциональной для сложных профессиональных проектов, где требуются расширенные возможности монтажа и тонкая настройка.

Adobe Premiere Pro: для профессионалов

Adobe Premiere Pro – это программа, которую чаще всего используют профессионалы. В ней есть много функций: работа с видео и аудио, цветокоррекция, создание титров и эффектов, а также поддержка многокамерного монтажа. Одно из преимуществ – возможность интеграции с другими продуктами Adobe, например, Photoshop и After Effects.

Но стоит помнить, что Premiere Pro сложнее освоить и для стабильной работы нужен мощный компьютер.

DaVinci Resolve: для работы с цветом

DaVinci Resolve особенно полезна, если нужно профессионально редактировать цвет в видео. Программа работает с нодами, поддерживает многокамерный монтаж, аудио и визуальные эффекты.

У неё есть бесплатная версия с базовыми функциями и платная профессиональная версия. Но новичкам интерфейс может показаться сложным.

Final Cut Pro: только для macOS

Final Cut Pro создавался специально для компьютеров Apple. Он работает быстро и поддерживает видео высокого разрешения, включая 4K и VR. Интерфейс несложен, поэтому программу освоить проще, чем многие другие. Но программа работает только на macOS, и цена может показаться высокой.

Vegas Pro: простой и функциональный

Vegas Pro сочетает в себе удобство и мощный функционал. В программе можно редактировать видео, работать с аудио, добавлять эффекты и переходы, включая видео высокого разрешения. Но программа платная и требует мощный компьютер.

Shotcut: бесплатно и открыто

Shotcut – бесплатный видеоредактор с открытым исходным кодом. Он поддерживает многие видео- и аудиоформаты и имеет инструменты для монтажа видео, работы с эффектами и переходами. Но интерфейс может показаться сложным для новичков, а обучающих материалов меньше, чем у платных программ.