Подросток два дня проходил с пулей, застрявшей у него во рту

По информации Telegram-канал Mash Batash, подросток из города Октябрьский случайно выстрелил в себя из отцовского пистолета, который нашел, когда был дома один. Парню удалось самостоятельно остановить кровь, а после он сказал родителям, что упал на штырь.

Спустя лишь два дня школьника доставили в больницу Уфы, где он получает необходимое лечение.

— Проведено оперативное лечение, инородное тело – пуля — удалено. Состояние пациента удовлетворительное, стабильное, — сообщили в пресс-службе минздрава.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут проверку.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске обнаружили мертвого мужчину, голова которого застряла в скамейке.