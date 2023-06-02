Полиция задержала бабушку, которая перевозила наркотики в карасях

На трассе Екатеринбург — Тюмень полицейские задержали 70-летнюю бабушку, которая перевозила наркотики внутри карасей в багажнике своего автомобиля, сообщила пресс-служба МВД РФ по Тюменской области.

В ходе досмотра машины сотрудники правоохранительных органов обнаружили картонную коробку, в которой находились полиэтиленовые пакеты с рыбой. Внутри карасей лежал 41 цилиндрический сверток с наркотиками общей массой 800 граммов.

Впоследствии выяснилось, что пенсионерка уже имела судимость.

По словам задержанной, запрещенные вещества она купила в Екатеринбурге и везла в Тюмень на продажу.

Однако своей цели старушка уже достичь не сможет, суд приговорил ее к домашнему аресту.

По данным сайта МВД, были возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее редакция сообщала, что глава отделения Почты России в Подмосковье рассылал наркотики в 50 регионов страны.