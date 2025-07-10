Полмиллиона юных сибиряков проводят школьные каникулы с детской СберКартой

Число пользователей детских СберКарт в Сибири к началу школьных каникул в этом году достигло полумиллиона человек. За год ребят, которые проводят каникулы, имея собственный банковский пластик стало на четверть больше, подсчитали аналитики Сбера.

Активнее других оформляют банковский пластик своим детям в Красноярском крае, Кузбассе, на Алтае и в Новосибирской области. На долю этих регионов приходится больше 70% пользователей в Сибири. При этом самые высокие темпы роста числа держателей детских СберКарт наблюдаются в Хакасии и Тыве – 35% и 38% соответственно.

Растет и активность самих пользователей. По итогам прошлого года обороты по детским картам в среднем в Сибири составил 31 тыс. рублей на одного ребенка. В этом году оборот вырос уже на 45%.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Вместе с мобильным приложением СберKids детская СберКарта помогает ребятам познавать азы финансовой грамотности – пользоваться кешбэком, копить деньги на свою мечту, а родителям – контролировать расходы ребенка и настраивать лимиты в СберБанк Онлайн».