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Полтора миллиона оплат улыбкой провели сибиряки с начала года

  • 14/11/2024, 17:22
Полтора миллиона оплат улыбкой провели сибиряки с начала года
Сервис биометрических оплат реализует Сбер

Почти 1,5 млн покупок совершили сибиряки за 10 месяцев 2024 года, используя сервис «Оплата улыбкой». Он позволяет проводить оплату без использования наличных средств, банковских карт, или устройств с NFC-модулем. Для покупки достаточно просто посмотреть в камеру, предварительно подключив такой способ оплаты в мобильном приложении Сбера.

Самыми улыбчивыми регионами стали Красноярский, Алтайский края, Новосибирская область и Кузбасс. Больше 120 тысяч оплат улыбкой совершили омичи, и 100 тысяч – томичи.

Тем временем Сбер продолжает серию акций для своих клиентов. Зеленый день со скидками и кешбэками для физических лиц продолжила Зеленая неделя для бизнеса. В рамках нее все биометрические платежи проводятся за 0%, за первую покупку продукта от Сбера или партнеров можно получить возврат бонусами СберБизнес Спасибо до 100%. Еще 5000 бонусов можно получить при открытии счета в Зеленую неделю, с 11 по 17 ноября.

А еще в Зеленую неделю можно получить скидку в 50% на подписку в СберТаргет, 30% — на программы «Корпоративное здоровье» и «Корпоративное здоровье+» от СберЗдоровья, 20% — на заказ товаров для офиса в Купере и многое другое.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим наших партнеров за выбор Сбера, доверие к нашим решениям и сервисам для бизнеса, его сотрудников и клиентов. Период Зеленой недели – отличный повод для того, чтобы протестировать наши предложения с максимальной выгодой, или получить приятный бонус за использование уже знакомых решений».

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер Зелёный день банки


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