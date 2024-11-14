Полтора миллиона оплат улыбкой провели сибиряки с начала года

Почти 1,5 млн покупок совершили сибиряки за 10 месяцев 2024 года, используя сервис «Оплата улыбкой». Он позволяет проводить оплату без использования наличных средств, банковских карт, или устройств с NFC-модулем. Для покупки достаточно просто посмотреть в камеру, предварительно подключив такой способ оплаты в мобильном приложении Сбера.

Самыми улыбчивыми регионами стали Красноярский, Алтайский края, Новосибирская область и Кузбасс. Больше 120 тысяч оплат улыбкой совершили омичи, и 100 тысяч – томичи.

Тем временем Сбер продолжает серию акций для своих клиентов. Зеленый день со скидками и кешбэками для физических лиц продолжила Зеленая неделя для бизнеса. В рамках нее все биометрические платежи проводятся за 0%, за первую покупку продукта от Сбера или партнеров можно получить возврат бонусами СберБизнес Спасибо до 100%. Еще 5000 бонусов можно получить при открытии счета в Зеленую неделю, с 11 по 17 ноября.

А еще в Зеленую неделю можно получить скидку в 50% на подписку в СберТаргет, 30% — на программы «Корпоративное здоровье» и «Корпоративное здоровье+» от СберЗдоровья, 20% — на заказ товаров для офиса в Купере и многое другое.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Мы благодарим наших партнеров за выбор Сбера, доверие к нашим решениям и сервисам для бизнеса, его сотрудников и клиентов. Период Зеленой недели – отличный повод для того, чтобы протестировать наши предложения с максимальной выгодой, или получить приятный бонус за использование уже знакомых решений».

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