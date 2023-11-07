Пользователи ВТБ Онлайн смогут оплатить в приложении счета из других банков

Сервис будет особенно удобен пользователям, которые предпочитают оплачивать услуги ЖКХ без комиссии или получают ежемесячные начисления на карту ВТБ – они смогут собрать все оплаты в одном банке.

Новый функционал отличают простота настройки и отсутствие комиссии за оплату услуг ЖКХ. Он подойдет как новым пользователям услуг ВТБ, так и существующим, особенно – зарплатным клиентам, и позволит собрать все счета в одном банке, в котором они получают ежемесячные начисления. Для клиентов старшего возраста, которые перевели пенсию в ВТБ, но продолжают по привычке оплачивать счета в другом банке, сервис сделает регулярные платежи более комфортными.

Для переноса платежей не требуется квитанция или счет: достаточно загрузить в ВТБ Онлайн чеки за проведенные в других банках оплаты или платежные поручения в виде файла, фото или скриншота из галереи телефона. Система за 1-2 минуты автоматически распознает документы и клиент сможет оплачивать эти счета в ВТБ. Одновременно можно перенести до семи платежей – фактически все ежемесячные счета одной семьи.

В дальнейшем клиенты будут получать уведомления о начислениях по перенесенным счетам, а также смогут легко найти свои платежи после создания шаблона. Для 17,5 тысяч поставщиков услуг доступно подключение автоплатежа в ВТБ Онлайн. Оплата будет происходить автоматически на следующий день после получения счета.

«Клиенты ВТБ все чаще выбирают оплату услуг ЖКХ без комиссии: число таких транзакций в этом году почти втрое превысило показатели за весь 2022 года. Особенно активны получатели ежемесячных начислений на карту ВТБ – зарплат, пенсий, соцвыплат. Ранее, чтобы перевести свои платежи из другого банка, клиентам нужно было иметь под рукой все квитанции и заполнять множество реквизитов вручную, сканировать QR-код или делать фото каждого счета. Новый функционал ВТБ Онлайн позволяет сделать это значительно проще: чтобы перенести все платежи за ЖКХ одной семьи потребуется всего пара кликов и около двух минут и это в семь раз быстрее, чем вводить реквизиты самостоятельно. Сервис обеспечивает высокое качество распознавания счетов из файлов, независимо от камеры смартфона. Мы уже встраиваем новую функцию во все клиентские пути и анализируем качество, чтобы продолжать улучшать технологию для лучшего клиентского опыта платежей», – отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Сервис «Перенос платежей» находится в ВТБ Онлайн на странице «Платежи» в разделе «Лента» и в блоке «Рекомендуем». Клиенты, которые впервые зашли на страницу услуги, при нажатии кнопки «Как найти чек» увидят подробную инструкцию по переносу платежных документов из конкретного банка.

На первом этапе сервис позволяет перенести платежи из нескольких банков. Также клиенты для оплаты счетов могут воспользоваться услугой «Оплата по QR-коду и фото».

Сервис доступен пользователям ВТБ Онлайн для смартфонов на операционной системе Android (версия ВТБ Онлайн 18+), в ближайшее время будет запущен в веб-версии.