Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей

Кредитные карты – один из ключевых и наиболее востребованных направлений Банка Уралсиб. Флагманский продукт – кредитная карта «120 дней на максимум» – входит в Топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт 2023 года портала Выберу.ру, а также занимает высокие позиции в других авторитетных рыночных рейтингах.

Портфель кредитных карт Уралсиба растет высокими темпами, показав рост в 2022 году в 1,6 раза, в 2023 году – в 1,9 раза. Высокая динамика была по достоинству оценена экспертами рынка – в январе 2023 года Банк Уралсиб стал победителем ежегодной премии Frank Credit Cards Award, получив награду в номинации «Самый динамичный рост портфеля».