Последняя квартира в доме бизнес-класса «Алмонд» от ГК «Расцветай»

Современный дом в тихом центре для Новосибирска большая редкость. Большинство предложений в этой локации — квартиры в старом фонде. Найти дом, где сочетались бы современные инженерные решения, универсальные планировки, приватность и расположение в самом центре, — практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.

Клубный «Алмонд» расположен рядом с отелем DoubleTree by Hilton и театром «Глобус» — эталонная элитная локация в центре Новосибирска понравится тем, кто выбирает лучшее. Рядом вся необходимая инфраструктура: деловой центр, престижные школы, детские сады, поликлиники, театры и музеи, парки и скверы.

Квартира:

площадь — 137,5 кв.м,

отделка white box,

три санузла,

выверенная геометрия комнат,

потолки 3,3 м,

витражное остекление балкона.

В доме «Алмонд» всего 87 квартир — это приватность и высокий уровень безопасности. Основные преимущества представленной квартиры: потолки от 3,3 м, увеличенные оконные проемы и витражное остекление балкона, которые визуально увеличивают пространство, наполняя его естественным светом и воздухом. Интеллектуальный формат планировки: выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторная кухня-гостиная, три санузла.

Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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