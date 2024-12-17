Последняя квартира в доме бизнес-класса «Алмонд» от ГК «Расцветай»

Современный дом в тихом центре для Новосибирска большая редкость. Большинство предложений в этой локации — квартиры в старом фонде. Найти дом, где сочетались бы современные инженерные решения, универсальные планировки, приватность и расположение в самом центре, — практически нерешаемый ребус для столицы Сибири.
Клубный «Алмонд» расположен рядом с отелем DoubleTree by Hilton и театром «Глобус» — эталонная элитная локация в центре Новосибирска понравится тем, кто выбирает лучшее. Рядом вся необходимая инфраструктура: деловой центр, престижные школы, детские сады, поликлиники, театры и музеи, парки и скверы.
Квартира:
В доме «Алмонд» всего 87 квартир — это приватность и высокий уровень безопасности. Основные преимущества представленной квартиры: потолки от 3,3 м, увеличенные оконные проемы и витражное остекление балкона, которые визуально увеличивают пространство, наполняя его естественным светом и воздухом. Интеллектуальный формат планировки: выделенные места для гардеробных и зон хранения, просторная кухня-гостиная, три санузла.
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