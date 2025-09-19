Postgres Professional активизирует работу на образовательном рынке Новосибирска

Postgres Professional, которая является лидером российского рынка систем управления базами данных (по данным ЦСР), открыла в Новосибирске официальное представительство.

Генеральный директор компании Postgres Professional Иван Панченко отметил, что Новосибирск — один из крупнейших городов присутствия компании, после Москвы и Санкт-Петербурга.

— Наш основной продукт — продвинутая система управления базами данных (СУБД), а также работа над распределенным управлением данными во всех видах. К примеру, в этом году мы впервые внедрили распределенную СУБД в одном из крупнейших ведомств — Федеральном казначействе. Это масштабируемая система, которая решает задачи управления отдельными частями данных как единым целым. Многие задачи по распределенным технологиям для этого проекта были реализованы в Новосибирске, — подчеркнул Иван Панченко.

По его словам, во многом результаты этой работы были обеспечены успешным сотрудничеством компании с новосибирскими вузами.

— Наша миссия — развитие отрасли СУБД в России, и мы успешно занимаемся ее реализацией совместно с рядом лучших вузов страны. К примеру, в нашу команду уже вошли 20 выпускников Новосибирского государственного университета. Мы поддерживаем молодых студентов и разработчиков, создаем новые высокотехнологичные места, чтобы выпускники могли оставаться в любимом Академгородке и заниматься вещами, которые делаются впервые в мире. В этом году в рамках расширения сотрудничества с вузом мы создали в НГУ совместную лабораторию, — пояснил Панченко.

В рамках открытия представительства компания подписала соглашение о сотрудничестве еще с одним вузом Новосибирска — Сибирским государственным университетом телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Министр цифрового развития Новосибирской области Сергей Цукарь поздравил Postgres Professional с открытием площадки, а также отметил, что правительство региона поддерживает компании, инвестирующие в образовательные проекты.

— Нам приятно, что IT-компании сами идут в образовательные учреждения, заключают соглашения о сотрудничестве. Мы видим в симбиозе бизнеса и образовательного сектора залог повышения качества специалистов IT-отрасли, — подчеркнул Цукарь.

Министр пояснил, что в конце 2024 года в регионе количество вакансий для айтишников впервые за долгое время оказалось меньше, чем резюме. Однако при этом внутри сектора наблюдается диспропорция. Так, в сегменте Junior конкуренция составляет 18 резюме на вакансию, а в сегментах Middle и Senior до сих пор сохраняется жесткая конкуренция за специалистов.

— Нужно устранять этот перекос, и лучшая возможность для этого — сотрудничество IT-компаний и вузов, — отметил Сергей Цукарь.

Надежда Кириллова, проректор по учебно-методической работе СибГУТИ, пояснила, что вуз настроен на работу с Postgres Professional и ключевой задачей сотрудничества видит не просто подготовку студентов, а специалистов, которые уже в процессе обучения выйдут в особую среду, а на выходе из них получатся компетентные специалисты, востребованные на рынке.

Иван Панченко пояснил, что компания разработала курсы по СУБД, которые специалисты Postgres Professional будут читать в вузе. Кроме того, студенты получат возможность проходить в компании практику.

— У нас два направления работы с вузами: мы готовим специалистов для отрасли, а также для себя. Как станет развиваться проект с СибГУТИ — будет зависеть от студентов и преподавателей. Нам интересны оба направления. Кроме того, у нас сотни компаний — технологических партнеров, в интересах которых также может вестись подготовка специалистов в вузе, — добавил Панченко.

В компании рассчитывают, что новый офис станет интеллектуальным центром развития компетенций СУБД в Сибири.

Postgres Professional работает на рынке с 2015 года и сегодня занимает первое место среди российских разработчиков СУБД (по данным ЦСР, 2024). Компания входит в топ-5 в мире по вкладу в международный open source проект PostgreSQL. В команде — свыше 500 специалистов, включая ведущих разработчиков PostgreSQL. Среди клиентов — крупнейшие государственные организации, банки, телеком и предприятия критической инфраструктуры.