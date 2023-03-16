Пожилая женщина заживо сварилась в кипятке из-за прорыва трубы

Несчастный случай произошел в подмосковном Серпухове, сообщает РЕН ТВ.

По версии телеканала, все случилось в жилом доме на улице 40 лет Октября. Дочь погибшей рассказала, что с ней связалась соседка, которая и сообщила, что из их квартиры доносятся крики. Когда она приехала домой, то обнаружила свою мать лежащей на полу в кипятке.

Отмечается, что 71-летняя пенсионерка испытывала трудности с передвижением и могла схватиться за трубу, которая впоследствии лопнула.

На место происшествия выезжали медики и представители аварийной службы. Пенсионерку с серьезными ожогами конечностей и туловища 1-2-й степени доставили в реанимацию, где она умерла.

По факту случившегося была организована проверка.

Ранее редакция сообщала, что студентка из Москвы понюхала духи и попала в психиатрическую больницу.

Фото: freepik.com