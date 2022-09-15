Пожилой ангарчанин лишился более четырех миллионов рублей

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Ангарскому городскому округу, телефонные мошенники лишили местного жителя всех его счетов и накоплений. А это ни много ни мало четыре миллиона триста тысяч рублей.

60-летний житель Ангарска рассказал, что ему позвонила якобы работник банка, в котором он хранит свои деньги, и сказала, что на него оформлен кредит. Однако ничего подобного он не делал.

Лжеспециалистам удалось уговорить собеседника отправить деньги на «безопасные счета», которые на самом деле принадлежали преступникам, добавили в пресс-службе ведомства.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Ранее директор фонда «За права заемщиков», руководитель платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о телефонных мошенниках, которые от лица «добросовестных» сотрудников банка обвиняют своих коллег в краже средств со счета граждан. А чтобы не утратить свои средства, необходимо сотрудничать с позвонившим.