Прибыль Банка Уралсиб за 1 полугодие 2025 года составила 10 млрд рублей

  • 11/08/2025, 10:40
Активы банка за указанный период составили 820,5 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 104,2 млрд рублей

Банк УралсибБанк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие 2025 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 10 млрд рублей.

Активы банка за указанный период составили 820,5 млрд рублей, собственные средства (капитал)   104,2 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом.

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


