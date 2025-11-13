Прибыль Банка Уралсиб за 9 месяцев составила 16,1 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 16,1 млрд рублей.

Активы банка составили 831,1 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 108,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА.