«Привилегия» ВТБ стала лауреатом премии Frank Award 2023

Банк также вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший банк для клиентов Premium» в этом направлении. В рейтинге, составленном аналитической и консалтинговой компанией Frank RG, приняли участие 15 российских банков.

По итогам 9 месяцев года ВТБ увеличил портфель под управлением клиентов сегмента «Привилегия» на 20%, до 2,1 трлн руб. Наибольшая динамика в нем отмечается по инвестиционному направлению – рост портфеля составил 29%, до 480 млрд руб. Портфель привлеченных средств с начала года вырос на 17%, достигнув 1,7 трлн руб. Средняя сумма размещения составила 2 млн руб. При этом клиенты-женщины чаще выбирают классические депозиты в качестве сбережений, клиенты-мужчины предпочитают инвестиционные инструменты.

«Направление «Привилегия» является для нас одним из ключевых, и мы активно работаем над улучшением условий по продуктам для владельцев пакета, а также расширением финансовых и нефинансовых сервисов. За три квартала года число клиентов сегмента превысило 830 тыс. человек, с начала года этот показатель увеличился на 17%. При этом около 40% пользуются депозитными продуктами банка, 16% — кредитными, 73% клиентов являются активными участниками программы лояльности. Подобные результаты свидетельствуют о том, что все больше состоятельных клиентов довольны не только набором актуальных финансовых и сопутствующих сервисов, но и высоким уровнем обслуживания, ключевым элементом которого в ВТБ является персональный подход», — прокомментировал начальник управления по работе с состоятельными клиентами «Привилегии» ВТБ Дмитрий Кобяков.

Также в этом году ВТБ третий раз возглавил рейтинг журнала Forbes среди банков для крупного частного капитала – private banking. При его оставлении организаторы оценивали ключевые показатели финансовых организаций в работе с премиальными клиентами – число пользователей продуктов и услуг, в том числе HNWI, активы под управлением, количество офисов и условия по классическим рублевым депозитам.

Справка

Компания Frank RG ежегодно проводит подробное исследование российского рынка банковского обслуживания для состоятельных клиентов. В зависимости от уровня предоставления услуг и набора сервисов по управлению капиталом участники рейтинга разделены на категории – premium light, premium banking и top premium.

Результаты рейтинга построены на более чем шести параметрах, включающих статистику рынка, условия и наполнения программ, тестирование функционала digital-каналов, клиентские консультации, интервью и анкетирование клиентов, экспертная оценка. В этом году в подготовке рейтинга принимали участие руководителей премиального банковского рынка и более 9 тыс. состоятельных клиентов. Также при анализе учитывалось более 190 ключевых бизнес-показателей банков-участников исследования.