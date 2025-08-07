Продлена работа выставки «Победителям посвящается!»

Уже около 13 тысяч посетителей музея с мая по август смогли ознакомиться с уникальным проектом, который реализуется Новосибирским государственным художественным музеем в партнерстве с Новосибирским региональным отделением Союза художников России при поддержке Банка Уралсиб.

Это прекрасная возможность еще раз прикоснуться к истории и изобразительному искусству военной тематики через документальные боевые зарисовки и этюды художников-фронтовиков, произведения известных новосибирских художников фронтового поколения, погрузиться в атмосферу Новосибирска, ставшего во время войны своеобразным культурным ковчегом. В экспозиции представлено более 120 произведений изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство.

В честь продления работы выставки Новосибирский художественный музей совместно с Банком Уралсиб проводит розыгрыш пригласительных билетов на выставку и фирменных сувениров от Банка Уралсиб. Итоги розыгрыша будут подведены 20 августа с помощью рандомайзера и опубликованы в сообществе НГХМ ВКонтакте.