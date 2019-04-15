Проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в регионе

На двух объектах Новосибирска — улицах Большевистской и Фабричной — подрядчики приступили к подготовительным работам в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Здесь устанавливаются паспорта объектов, разрабатываются схемы организации дорожного движения, выполняется ямочный ремонт. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий.

— По городу Новосибирску уже заключены контракты с подрядными организациями. По остальным объектам еще проводятся торги. С прошлогодними подрядчиками контракты расторгнуты не были, — сообщил Ставиский журналистам во время пресс-подхода. — Минтранс совместно с заказчиками будет постоянно контролировать ход и качество выполняемых работ.

Всего, по информации минтранса, проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году охватит 95 объектов, среди которых есть и несколько масштабных.

Параллельно минтранс проводит проверки качества работ, проведенных подрядчиками в прошлом году, на предмет выявления гарантийных обязательств.

По информации минтранса Новосибирской области, в данный момент торги объявлены на 30 объектах региона. На 25 из них определены подрядчики.

Определены подрядчики на проведение работ по нацпроекту БКАД в 2019 году — В Новосибирске уже определены подрядчики на 15 объектах. Работниками ООО «ДорсибПлюс» будет сделан ремонт на Бердском шоссе. ООО «Перлит-Строй» займется капитальным ремонтом улиц Большевистской и Фабричной. Сразу два строительных объекта находятся в ведении ООО «Дорстройфлот»: улицы Фрунзе и Гоголя. Ремонтом улицы Жуковского займется ООО «Союздорстрой», — сообщают в министерстве.

Сейчас подрядчики ожидают установления определенной температуры, чтобы приступить к основным работам. Об этом сообщил представитель одной из подрядных организаций — замдиректора ООО «ДорстойПлюс» Дмитрий Харланов. По его словам, полноценно выйти на объекты компания планирует в конце апреля – начале мая, в зависимости от погоды.

— Мы выиграли участок протяженностью чуть более семи километров от Матвеевки до проспекта Строителей, — говорит Харланов. — Как активные участники проекта БКД планируем получить еще контракты по Новосибирской области.

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