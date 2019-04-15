Проект «Безопасные и качественные дороги» стартовал в регионе

На двух объектах Новосибирска — улицах Большевистской и Фабричной — подрядчики приступили к подготовительным работам в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Здесь устанавливаются паспорта объектов, разрабатываются схемы организации дорожного движения, выполняется ямочный ремонт. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий.
— По городу Новосибирску уже заключены контракты с подрядными организациями. По остальным объектам еще проводятся торги. С прошлогодними подрядчиками контракты расторгнуты не были, — сообщил Ставиский журналистам во время пресс-подхода. — Минтранс совместно с заказчиками будет постоянно контролировать ход и качество выполняемых работ.
Всего, по информации минтранса, проект «Безопасные и качественные дороги» в этом году охватит 95 объектов, среди которых есть и несколько масштабных.
Параллельно минтранс проводит проверки качества работ, проведенных подрядчиками в прошлом году, на предмет выявления гарантийных обязательств.
По информации минтранса Новосибирской области, в данный момент торги объявлены на 30 объектах региона. На 25 из них определены подрядчики.
Сейчас подрядчики ожидают установления определенной температуры, чтобы приступить к основным работам. Об этом сообщил представитель одной из подрядных организаций — замдиректора ООО «ДорстойПлюс» Дмитрий Харланов. По его словам, полноценно выйти на объекты компания планирует в конце апреля – начале мая, в зависимости от погоды.
— Мы выиграли участок протяженностью чуть более семи километров от Матвеевки до проспекта Строителей, — говорит Харланов. — Как активные участники проекта БКД планируем получить еще контракты по Новосибирской области.
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