Проекты Брусники в Новосибирске в российском топе по потребительским качествам

Объекты компании Брусника по итогам 1 квартала 2025 года вошли в топ рейтинга ЕРЗ.РФ по потребительским качествам новостроек. Все объекты застройщика входят в категорию комфорт-класс.
• Рейтинг возглавил проект «Евроберег», где сейчас в продаже находится более 500 квартир.
• На втором месте ЖК «Квартал на Декабристов» — 40 квартир.
• В топ-10 вошел новосибирский проект компании ЖК «На Никитина» (6 место) — 9.
• ЖК «Квартал Авиатор» (9 место) — 184 квартиры.
В рейтинге этот проект компании поднялся за месяц на одну ступень. Как отмечают аналитики ЕРЗ.РФ, по всем проектам, попавшим в топ, соблюдаются декларируемые сроки ввода домов. По данным ЕРЗ.РФ, на начало апреля 2025 года Брусника строит объекты в 10 регионах России, в том числе 5 жилых комплексов. В продаже находится более 7 тысяч квартир. В 2024 году во всех регионах присутствия компания сдала 364 298 м² жилья, в 2025 году — 80 921 м².
Реклама. Рекламодатель: ООО Брусника
Фото предоставлено рекламодателем
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru