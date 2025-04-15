Проекты Брусники в Новосибирске в российском топе по потребительским качествам

Объекты компании Брусника по итогам 1 квартала 2025 года вошли в топ рейтинга ЕРЗ.РФ по потребительским качествам новостроек. Все объекты застройщика входят в категорию комфорт-класс.

• Рейтинг возглавил проект «Евроберег», где сейчас в продаже находится более 500 квартир.

• На втором месте ЖК «Квартал на Декабристов» — 40 квартир.

• В топ-10 вошел новосибирский проект компании ЖК «На Никитина» (6 место) — 9.

• ЖК «Квартал Авиатор» (9 место) — 184 квартиры.

В рейтинге этот проект компании поднялся за месяц на одну ступень. Как отмечают аналитики ЕРЗ.РФ, по всем проектам, попавшим в топ, соблюдаются декларируемые сроки ввода домов. По данным ЕРЗ.РФ, на начало апреля 2025 года Брусника строит объекты в 10 регионах России, в том числе 5 жилых комплексов. В продаже находится более 7 тысяч квартир. В 2024 году во всех регионах присутствия компания сдала 364 298 м² жилья, в 2025 году — 80 921 м².

Проектная декларация на строящиеся объекты на сайте наш.дом.рф.