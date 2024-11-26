Рекламодателям

Программа долгосрочных сбережений: как копить с поддержкой государства

  • 26/11/2024, 12:05
Программа долгосрочных сбережений: как копить с поддержкой государства
Накопить на крупную покупку или прибавку к пенсии с поддержкой от государства ― такую возможность дает новый финансовый инструмент ― программа долгосрочных сбережений.

ПДС предусматривает личные взносы участника, софинансирование из бюджета, налоговые льготы и инвестиционный доход. Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Суть ПДС

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года, ее инициатором выступило правительство РФ, а поддержали Минфин страны и Банк России. ПДС позволяет накопить на пенсию, крупную покупку или получить дополнительный доход в будущем.

Один из основных плюсов ПДС в том, что накопления участников в течение 10 лет софинансирует государство. Максимальная сумма господдержки составляет 36 тысяч рублей в год. Конкретная сумма зависит от размера взносов и дохода участника программы.

Если доход не превышает 80 тысяч рублей в месяц, государство добавит рубль на каждый рубль, внесенный на счет ПДС. При доходе 80-150 тысяч в месяц софинансирование будет в пропорции один к двум, свыше 150 тысяч ― один к четырем.

Снять накопления со счета ПДС можно через 15 лет участия в программе. Если женщине исполнилось 55, а мужчине ― 60 лет, то они могут назначить себе регулярные денежные выплаты. Если регулярная выплата окажется меньше прожиточного минимума пенсионера, то все накопления можно будет забрать сразу. Деньги, накопленные по ПДС, можно передавать по наследству, при этом они не делятся при разводе и не подлежат взысканию.

Господдержку продлили

В июле срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений был продлен с 3 до 10 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин уверен, что эта мера существенно расширит список тех, кому программа может принести максимальную выгоду.

— Теперь ПДС сможет обеспечить существенную доходность для наиболее экономически активных людей 40-45 лет. Например, мужчина в возрасте 45 лет с доходом до 80 тысяч рублей в месяц при ежемесячных взносах в 3 тысячи рублей может рассчитывать на то, что к моменту выхода на пенсию он сформирует более 2 млн рублей* с учетом перечисления в программу налогового вычета на счет ПДС. При этом со стороны государства он получит 360 тысяч рублей, — рассказал эксперт.

Налоговый вычет

По программе долгосрочных сбережений предусмотрен налоговый вычет. Максимальная сумма, с которой его можно получить, составляет 400 тысяч рублей в год. На вычет имеют право те, кто вносит средства по трем продуктам: индивидуальному инвестиционному счету, программе долгосрочных сбережений и взносам по договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

— Максимальный возврат будет зависеть от налоговой ставки вкладчика и определяться его доходом за год: при доходе до 5 млн рублей и налоговой ставке 13% максимальный возврат составит 52 тысячи рублей в год, а при доходе более 5 млн и налоговой ставке 15% максимальный возврат составит 60 тысяч рублей в год, — пояснил Сергей Никулин.

С 2025 года вступит в силу новая пятиступенчатая шкала НДФЛ, и вместо двух текущих ставок 13% и 15% их станет пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22% ― в зависимости от уровня дохода. Инвесторы, чьи доходы станут облагаться по ставке 22%, смогут вернуть до 88 тысяч рублей.

Пенсионные накопления

В ПДС можно перевести накопительную часть пенсии, которая сформировалась по программе обязательного пенсионного страхования. Сейчас эти средства заморожены.

— По закону, единовременный взнос по ОПС государством не софинансируется. Но если по обязательному пенсионному страхованию эти средства становятся доступны только при наступлении пенсионного возраста, то в рамках ПДС выплаты можно получить и раньше: в виде единовременной выплаты через 15 лет участия в программе, а также в особых жизненных ситуациях, — отметил Сергей Никулин.

Он подчеркнул, что при подаче заявления о переводе средств, накопленных по ОПС до конца текущего года, накопления будут переведены в ПДС до 31 марта 2025 года.

Средства под защитой

На взносы по ПДС распространяется двухступенчатая защита: система гарантирования прав участников НПФ защищает взносы по ПДС от отрицательного инвестиционного результата, а в случае непредвиденных обстоятельств будет действовать гарантия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на сумму 2,8 млн рублей с учетом инвестиционного дохода — в два раза больше, чем по банковским вкладам.

По данным Банка России, на 12 ноября в реестре лицензий негосударственных пенсионных фондов значатся 35 организаций, в том числе АО НПФ ВТБ. Он присоединился к программе ПДС 1 апреля 2024 года. Заключить договор долгосрочных сбережений с «ВТБ Пенсионный фонд» можно на сайте фонда, в отделениях ВТБ, РНКБ и «Почта Банка» по всей России, а также в приложении «ВТБ Онлайн».

* При первоначальном взносе 3 тысячи рублей, ежемесячных взносах в размере 3 тысяч рублей и переводе налогового вычета в качестве добровольных взносов. Софинансирование действует первые 10 лет после вступления в Программу. Налоговый вычет можно получать со сберегательных взносов в размере до 400 тысяч рублей за год. Максимальный размер вычета ― от 52 до 60 тысяч рублей в год, в зависимости от доходов участника программы долгосрочных сбережений при ставке 13-15%.  Ориентировочный расчет подготовлен на основе целевой доходности сберегательного инвестиционного портфеля АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» в 2024 году к разнесению на счета участников программы долгосрочных сбережений. 10,02% ― прогноз доходности на счета клиентов по итогам 2024 года. Используемые в расчете показатели доходности АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» не являются прогнозом относительно финансовых результатов будущей инвестиционной деятельности Фонда и применяются исключительно в целях расчета ориентировочного размера долгосрочных сбережений. Государство и Фонд не гарантируют доходности от размещения пенсионных резервов. С полными условиями Программы можно ознакомиться на сайте АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» vtbnpf.ru

Erid:F7NfYUJCUneP4W16o9ya

Реклама. Рекламодатель: Банк ВТБ (ПАО)
АО НПФ ВТБ Пенсионный фонд (Лицензия №269/2 от 18.10.2007), 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, 8 (800) 775-25-35, vtbnpf.ru.
ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А; РНКБ Банк (ПАО), АО «Почта Банк»

Фото: freepik.com/Автор: jcomp 

393

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : псд Программа долгосрочных сбережений поддержка государства накопления ВТБ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Сергей Никулин: Ключевым трендом новосибирского рынка кредитования является охлаждение спроса

Однако, если сравнивать с 2022 годом, ситуация не настолько критична, как кажется
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирской области остались три долгостроя
26/11/24 15:45
Бизнес Недвижимость Общество
Вернуть туалеты детям-спортсменам приказал мэр Новосибирска
26/11/24 15:30
Общество
Виновникам взрыва газа в доме на Линейной огласили приговор в Новосибирске
26/11/24 15:12
Право&Порядок
Инновационный ускоритель для ткацкого станка разработали в Новосибирске
26/11/24 14:30
Бизнес Технологии
Новосибирский производитель победил в российском конкурсе «Бренд года»
26/11/24 14:00
Бизнес Технологии
В микрорайоне Затон будут останавливаться речные теплоходы
26/11/24 13:45
Бизнес Город Транспорт
ПСБ предлагает владельцам бизнеса в Новосибирске возможность открыть бесплатный счет
26/11/24 13:35
Финансы
Председатель новосибирского ЖСК похитила деньги, собранные за тепло и горячую воду
26/11/24 13:30
Бизнес Право&Порядок
Приставы взыскивают с новосибирской авиакомпании S7 более 220 тысяч рублей
26/11/24 13:00
Бизнес Право&Порядок
Затулинка по-прежнему стоит в пробках из-за светофора на площади Кирова
26/11/24 12:50
Город Транспорт
Продажи квартир в новостройках Новосибирской области продолжают падение
26/11/24 12:30
Бизнес Недвижимость
Программа долгосрочных сбережений: как копить с поддержкой государства
26/11/24 12:05
Финансы
Дефицит кадров в Новосибирской области достиг рекордного максимума
26/11/24 12:00
Бизнес Общество
Вадику Затееву требуется дорогостоящее лечение последствий клещевого энцефалита
26/11/24 11:54
Общество
Жителя Бердска арестовали за публичное оправдание терроризма в Телеграм-канале
26/11/24 11:21
Право&Порядок
В Бердске опасаются возникновения мусорного коллапса
26/11/24 11:00
Бизнес Власть
Для застройщика «Новомарусино» прокурор запросил пять лет колонии
26/11/24 10:30
Бизнес Право&Порядок
Составлен рейтинг авто, которые чаще всего продаются с залоговым обременением
26/11/24 10:00
Склад Мегамаркета на месте ИКЕИ откроется в Новосибирске до конца ноября
26/11/24 9:30
Бизнес
Предложения по зарплате аграриям в Новосибирске за год выросли на треть
26/11/24 9:00
Агропром Бизнес
Популярное
За обман пенсионерки в Москве задержали двух новосибирцев
26/11/24 15:00
«Утопила как котёнка»: горе-матери вынесли приговор за убийство новорожденного ребёнка под Новосибирском
26/11/24 13:10
Новосибирец пришел в суд с рогаткой, ножом и перцовым баллончиком
26/11/24 11:30
Мужчина угрожал продавцу магазина пистолетом в Новосибирске
25/11/24 18:00
Полиция проверила 87 цыганских домов в Новосибирской области
25/11/24 14:30
Охотник убил женщину, приняв ее за дикого зверя в Новосибирской области
25/11/24 13:30
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса
26/11/24 9:37
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
22/11/24 15:10
Систему наставничества в сибирских компаниях обсудили на конференции в Сбере
22/11/24 13:05
Новосибирский филиал Банка Уралсиб проводит уроки финансовой грамотности
21/11/24 12:04
За 9 месяцев энергетики выполнили 5000 подключений к «Россети Новосибирск»
21/11/24 9:10
Банк Уралсиб повысил ставки по депозитам для бизнеса
21/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска