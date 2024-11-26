Программа долгосрочных сбережений: как копить с поддержкой государства

ПДС предусматривает личные взносы участника, софинансирование из бюджета, налоговые льготы и инвестиционный доход. Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Суть ПДС

Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года, ее инициатором выступило правительство РФ, а поддержали Минфин страны и Банк России. ПДС позволяет накопить на пенсию, крупную покупку или получить дополнительный доход в будущем.

Один из основных плюсов ПДС в том, что накопления участников в течение 10 лет софинансирует государство. Максимальная сумма господдержки составляет 36 тысяч рублей в год. Конкретная сумма зависит от размера взносов и дохода участника программы.

Если доход не превышает 80 тысяч рублей в месяц, государство добавит рубль на каждый рубль, внесенный на счет ПДС. При доходе 80-150 тысяч в месяц софинансирование будет в пропорции один к двум, свыше 150 тысяч ― один к четырем.

Снять накопления со счета ПДС можно через 15 лет участия в программе. Если женщине исполнилось 55, а мужчине ― 60 лет, то они могут назначить себе регулярные денежные выплаты. Если регулярная выплата окажется меньше прожиточного минимума пенсионера, то все накопления можно будет забрать сразу. Деньги, накопленные по ПДС, можно передавать по наследству, при этом они не делятся при разводе и не подлежат взысканию.

Господдержку продлили

В июле срок софинансирования государством программы долгосрочных сбережений был продлен с 3 до 10 лет. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин уверен, что эта мера существенно расширит список тех, кому программа может принести максимальную выгоду.

— Теперь ПДС сможет обеспечить существенную доходность для наиболее экономически активных людей 40-45 лет. Например, мужчина в возрасте 45 лет с доходом до 80 тысяч рублей в месяц при ежемесячных взносах в 3 тысячи рублей может рассчитывать на то, что к моменту выхода на пенсию он сформирует более 2 млн рублей* с учетом перечисления в программу налогового вычета на счет ПДС. При этом со стороны государства он получит 360 тысяч рублей, — рассказал эксперт.

Налоговый вычет

По программе долгосрочных сбережений предусмотрен налоговый вычет. Максимальная сумма, с которой его можно получить, составляет 400 тысяч рублей в год. На вычет имеют право те, кто вносит средства по трем продуктам: индивидуальному инвестиционному счету, программе долгосрочных сбережений и взносам по договору негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

— Максимальный возврат будет зависеть от налоговой ставки вкладчика и определяться его доходом за год: при доходе до 5 млн рублей и налоговой ставке 13% максимальный возврат составит 52 тысячи рублей в год, а при доходе более 5 млн и налоговой ставке 15% максимальный возврат составит 60 тысяч рублей в год, — пояснил Сергей Никулин.

С 2025 года вступит в силу новая пятиступенчатая шкала НДФЛ, и вместо двух текущих ставок 13% и 15% их станет пять: 13%, 15%, 18%, 20% и 22% ― в зависимости от уровня дохода. Инвесторы, чьи доходы станут облагаться по ставке 22%, смогут вернуть до 88 тысяч рублей.

Пенсионные накопления

В ПДС можно перевести накопительную часть пенсии, которая сформировалась по программе обязательного пенсионного страхования. Сейчас эти средства заморожены.

— По закону, единовременный взнос по ОПС государством не софинансируется. Но если по обязательному пенсионному страхованию эти средства становятся доступны только при наступлении пенсионного возраста, то в рамках ПДС выплаты можно получить и раньше: в виде единовременной выплаты через 15 лет участия в программе, а также в особых жизненных ситуациях, — отметил Сергей Никулин.

Он подчеркнул, что при подаче заявления о переводе средств, накопленных по ОПС до конца текущего года, накопления будут переведены в ПДС до 31 марта 2025 года.

Средства под защитой

На взносы по ПДС распространяется двухступенчатая защита: система гарантирования прав участников НПФ защищает взносы по ПДС от отрицательного инвестиционного результата, а в случае непредвиденных обстоятельств будет действовать гарантия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на сумму 2,8 млн рублей с учетом инвестиционного дохода — в два раза больше, чем по банковским вкладам.

По данным Банка России, на 12 ноября в реестре лицензий негосударственных пенсионных фондов значатся 35 организаций, в том числе АО НПФ ВТБ. Он присоединился к программе ПДС 1 апреля 2024 года. Заключить договор долгосрочных сбережений с «ВТБ Пенсионный фонд» можно на сайте фонда, в отделениях ВТБ, РНКБ и «Почта Банка» по всей России, а также в приложении «ВТБ Онлайн».

* При первоначальном взносе 3 тысячи рублей, ежемесячных взносах в размере 3 тысяч рублей и переводе налогового вычета в качестве добровольных взносов. Софинансирование действует первые 10 лет после вступления в Программу. Налоговый вычет можно получать со сберегательных взносов в размере до 400 тысяч рублей за год. Максимальный размер вычета ― от 52 до 60 тысяч рублей в год, в зависимости от доходов участника программы долгосрочных сбережений при ставке 13-15%. Ориентировочный расчет подготовлен на основе целевой доходности сберегательного инвестиционного портфеля АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» в 2024 году к разнесению на счета участников программы долгосрочных сбережений. 10,02% ― прогноз доходности на счета клиентов по итогам 2024 года. Используемые в расчете показатели доходности АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» не являются прогнозом относительно финансовых результатов будущей инвестиционной деятельности Фонда и применяются исключительно в целях расчета ориентировочного размера долгосрочных сбережений. Государство и Фонд не гарантируют доходности от размещения пенсионных резервов. С полными условиями Программы можно ознакомиться на сайте АО НПФ «ВТБ Пенсионный фонд» vtbnpf.ru