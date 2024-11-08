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Промоакция для ветеранов боевых действий с использованием удостоверения-карты «СВОи» продолжается в ПСБ

  • 08/11/2024, 09:10
Промоакция для ветеранов боевых действий с использованием удостоверения-карты «СВОи» продолжается в ПСБ
За транзакции, выполненные с использованием карты, они будут ежемесячно получать бонусы от ПСБ.

ПСБ продлевает акцию для участников боевых действий, которые оформляют карту «СВОи» для получения денежного содержания или социальных пособий.

Выплата осуществляется на специальный бонусный счет клиента в виде кешбэк-баллов, которые затем можно обменять на рубли по курсу 1:1 и свободно распоряжаться полученной суммой.

Кроме начислений от ПСБ, владельцы карты «СВОи» могут получать прибыльный кешбэк до 20% от партнеров программы лояльности банка и до 30% от платежной системы.

Александр Рохмин, старший вице-президент и директор департамента по работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса ПСБ, рассказал, что банк активно реализует адресные программы, ориентированные на финансовую поддержку и улучшение жизненных условий людей, которые защищают интересы нашей страны. Одним из основных инструментов такой помощи стала многофункциональная карта «СВОи», которая не только является удобным средством для расчетов с множеством привилегий от банка и партнерских организаций, но также выполняет функцию электронного удостоверения, обеспечивая легкий и быстрый доступ к различным социальным льготам. Каждый месяц более 10 тысяч ветеранов по всей России оформляют карту «СВОи» от ПСБ, и многие из них сразу же становятся участниками нашей акции. — Учитывая растущую популярность данного предложения, решено продлить его действие, чтобы наши клиенты имели возможность получить дополнительные преимущества, добавил эксперт.

Чтобы участвовать в акции, достаточно подключить к карте «СВОи» программу лояльности ПСБ, осуществлять ежемесячные переводы на карту в размере не менее 18 тысяч рублей, а также совершать покупки от 10 тысяч рублей. Условия акции действуют до 31 января 2025 года.

Для получения электронного удостоверения — карты «СВОи» необходимо обратиться в любое отделение ПСБ с паспортом и бумажным удостоверением ветерана боевых действий. Клиенты банка имеют возможность подать заявку на оформление карты через мобильное приложение или интернет-банк ПСБ. Новые клиенты, которые ранее не пользовались услугами ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе «Военнослужащим».

Срок действия Акции с 1 ноября 2024г. по 31 января 2025г. Акция распространяется на клиентов, которые раннее не получали зачисления денежного довольствия или социальных выплат на карту «СВОи». В период Акции клиенту необходимо получать денежное довольствие или социальные выплаты от 18 000 руб./мес. на карту «СВОи» и совершать операции по карте «СВОи» на сумму от 10 000 руб./мес. В Акции участвуют те клиенты, по которым Банком получены от клиента согласия на обработку персональных данных и на продвижение услуг Банка (реклама) и такое согласие в течение всего периода проведения Акции является действующим и не отозвано клиентом. Для участия в Акции клиенту нужно подключить бонусную программу Банка и выбрать основание для начисления баллов. При выполнении условий клиенты в период акции претендуют на получение 1000 ₽ за ноябрь, 2000 ₽ за декабрь, 3000 ₽ за январь. Размер выплаты в рамках акции не может превышать 6000 ₽. Для целей Акций не учитываются операции, по которым осуществлен возврат денежных средств, либо которые были отменены до списания денежных средств со счета карты, операции по которым списание средств со счета участника Акции не состоялись, в том числе, если указанные обстоятельства наступили после окончания Периода проведения Акции. Выплата Баллов возможна как в период акции, так и за её пределами. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014.

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Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ акция для ветеранов СВО


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