Прошли первые питчи проектов Первого межбанковского финтех-акселератора АРБ

Каждые две недели банки-участники программы выбирают по 15 лучших финтех-компаний и оценивают их на питч-сессии. В финал акселератора в ноябре 2023 года выйдут 30 лучших проектов, которые затем пройдут акселерационную программу. Всего на данный момент от компаний-участников поступило уже более 144 заявок.

Финтех-акселератор АРБ – это площадка, на которой встречаются банки, представляющие свои запросы и потребности в части инноваций, и компании, которые презентуют здесь инновационные проекты в финтех-сфере. Основные его задачи – поиск и акселерация инновационных технологических решений, создающих новые сервисы и возможности для повышения эффективности банковского бизнеса. Акселератор помогает с минимальными затратами провести проверку работоспособности решения и подтвердить его ценность для банков, а также помочь перспективным финтех-проектам выйти на рынок.

Важно, что внедрение инновационных практик в рамках акселератора доступно практически любому банку, включая региональные. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян отмечает, что акселератор дает региональным банкам хорошую возможность повысить свою конкурентоспособность и снизить стоимость вхождения на рынок инновационных технологий, получив при этом экспертную и организационную поддержку.

«Акселератор может помочь региональным банкам получить простой доступ к специализированным знаниям, обучению и консультационным услугам. Помимо этого, он будет содействовать установлению и развитию стратегических партнерств между банками и финтех-проектами, что, безусловно, будет положительно влиять на всех участников программы. Финтех-акселератор АРБ становится единой точкой входа для финтех-компаний, которые могут предложить свой продукт или сервис более чем 200 банкам-членам АРБ», – отметил глава АРБ.

Дмитрий Гришин, Председатель Комитета АРБ по инновациям в банковской отрасли, директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рассказал о ключевых преимуществах акселератора.

«Главные преимущества – профессиональная экспертиза, наставничество и доступ к ключевым игрокам банковской отрасли, что делает акселератор неотъемлемым катализатором успеха для амбициозных финтех-предпринимателей. Мы хотим не только помочь банкам с самым разным уровнем технологического развития получить доступ к передовым инновационным решениям, но и поспособствовать технологическому развитию финансовой отрасли в целом. Поэтому я выражаю особую благодарность АРБ за то, что поддержали наше предложение и запустили эту программу», – рассказал Дмитрий Гришин.

В 2024 году планируется запуск второго набора финтех-акселератора, который предполагает более широкую географию, большее количество банков-участников и разнообразие запросов на инновации.

Подать заявку на участие, стать партнером или экспертом, можно уже сейчас на сайте.